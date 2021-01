Le dernier ajout à la gamme croissante de Mi 10 de Xiaomi est le Mi 10i. Il emprunte le design et les spécifications du Redmi Note 9 Pro 5G mais contrairement à son cousin Redmi, le Mi 10i est fabriqué en Inde dans le cadre de l’initiative Make in India.

La fonction de tête d’affiche ici est le capteur ISOCELL HM2 108MP de Samsung qui est placé à côté d’un module ultra-large de 8MP et de deux capteurs 2MP pour les prises de vue macro et les données de profondeur.

L’avant n’est pas trop minable avec un écran LCD de 6,67 pouces doté d’une résolution FHD + et d’un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz. Le panneau peut automatiquement réduire sa fréquence de rafraîchissement à 30 Hz pour les vidéos ou aller tout à 120 Hz dans les jeux et autres applications. Il est également compatible HDR10 + et certifié Widevine L1 pour vos besoins de streaming HD. Vous trouverez une caméra selfie de 16 MP nichée dans le petit trou de perforation en haut.

Le Mi 10i est alimenté par le chipset Snapdragon 750G prêt pour la 5G aux côtés de 6/8 Go de RAM et de 64/128 Go de stockage.

La batterie est livrée à 4820 mAh et prend en charge une charge rapide de 33 W avec l’adaptateur secteur requis fourni dans la boîte. D’autres extras comprennent des haut-parleurs stéréo, une prise casque, un lecteur d’empreintes digitales monté sur le côté et un blaster infrarouge.

Le Mi 10i est disponible dans les couleurs Pacific Sunrise, Midnight Black et Atlantic Blue. Le prix de détail pour la version 6/128 Go est fixé à 21 999 INR, tandis que la variante 8/128 Go coûtera 23 999 INR. Une version d’entrée de gamme 6/64 Go arrive plus tard pour 20 999 INR. Les premières ventes du Mi 10i devraient débuter le 8 janvier à 12h00 IST.