En novembre, Xiaomi a présenté son trio de téléphones Redmi Note 9 pour le marché chinois, titré par le Redmi Note 9 Pro 5G et il semble que l’appareil se rendra en Inde sous le nom de Xiaomi Mi 10i 5G le 5 janvier.

Un début parfait pour la nouvelle année. # ThePerfect10 Devinez ce qui s’en vient et 1⃣0⃣ heureux gagnants ont une chance de gagner #Mi goodies parfaits pour tous les passionnés. Un indice est dans la vidéo. Laissez vos réponses avec # ThePerfect10. 05.01.21

Restez à l’écoute. Faire connaitre. pic.twitter.com/PnD4xmZWt7 – Mi India # Mi10TSeries5G (@XiaomiIndia) 22 décembre 2020

Xiaomi India a commencé à taquiner l’appareil sur Twitter et a également configuré une page de destination sur son site Web officiel où nous voyons des teasers pour une caméra principale de 108 MP, un écran à taux de rafraîchissement élevé et le «dernier» chipset qui fait référence à la plate-forme Snapdragon 750G. Nous jetons également un œil sur le côté de l’appareil, révélant le plateau SIM sur le côté gauche et le dos incurvé qui correspond au design du Redmi Note 9 Pro 5G.











Teasers Xiaomi Mi 10i 5G

Les principales caractéristiques du Note 9 Pro 5G incluent un écran LCD IPS de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, le capteur principal ISOCELL HM2 108MP 1 / 1,52 « de Samsung et une batterie de 4 820 mAh avec une charge rapide de 33 W.

La source