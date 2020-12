Le Xiaomi Mi 10 reçoit maintenant une mise à jour logicielle Android 11 en Inde. Bien que la mise à jour apporte quelques nouvelles fonctionnalités, l’interface globale du smartphone reste la même que Xiaomi a dévoilé son dernier skin MIUI 12 basé sur Android plus tôt cette année qui est déjà disponible sur le Mi 10. Le Mi 10 qui a fait ses débuts en mai en Inde vient avec Android 10 avec MIUI 12 au sommet, prêt à l’emploi. La société a partagé le nouveau développement via un message sur Twitter plus tôt dans la journée.

Selon un message d’utilisateur sur Twitter, la mise à jour stable d’Android 11 sur Mi 10 aurait une taille de 2,8 Go et serait livrée avec la version du micrologiciel MIUI V12.2.2.0.RJBINXM. Les utilisateurs seront automatiquement informés de la mise à jour OTA (Over-the-Air), cependant, ils peuvent vérifier sa disponibilité manuellement en cliquant sur Paramètres> À propos du téléphone> Mises à jour. Comme mentionné, en termes de fonctionnalités, les mises à jour sur les appareils Xiaomi sont souvent dictées par leur version MIUI et moins par la version Android. Cependant, nous nous attendons à ce que le téléphone bénéficie d’options de sécurité améliorées, et plus de détails sont attendus une fois que la société partagera le journal des modifications officiel. Au cours des dernières semaines, Xiaomi a déployé la version du logiciel Android 11 sur ses smartphones comme Redmi Note 9 Pro et Poco F2 Pro. Ses concurrents tels que OnePlus et Vivo ont déjà commencé à déployer Android 11 sur leurs appareils phares peu de temps après leur sortie plus tôt cette année.

La société de technologie chinoise a récemment publié un message sur la chaîne Mi Fans Home sur Telegram qui indique que les anciens smartphones, y compris le Redmi Y3, Redmi 7, Redmi 6A, Redmi 6, ne recevraient pas le MIUI 12. Alors que d’autres téléphones comme Mi 10 Lite Zoom , Mi 10 Youth, Mi A3, Mi CC9 Pro, Mi Note 10, Mi Note 10 Pro, Poco M2 Pro, Poco X2, Redmi K30, Redmi K30i 5G, Redmi Note 9 Pro Global, Redmi Note 9 Pro Max devraient recevoir Android 11 sous peu, selon un rapport de Xiaomi & MIUI News sur Telegram. Actuellement, Mi 10 de Xiaomi en Inde est disponible à Rs 44 999 pour le modèle de base 8 Go + 128 Go, tandis que la variante 8 Go + 256 Go est livrée avec un prix de Rs 49 999.