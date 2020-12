Le Xiaomi Mi 10 a reçu la mise à jour stable Android 11 avec MIUI 12 en Chine le mois dernier, et les unités en Europe l’ont reçue plus tôt ce mois-ci. Il est maintenant temps pour les unités indiennes Mi 10 de goûter à la dernière version d’Android, car Xiaomi a commencé à déployer la mise à jour stable Android 11 pour le smartphone dans le pays d’Asie du Sud.

La version stable Android 11 pour le Mi 10 porte le numéro de version V12.2.2.0.RJBINXM et nécessite un téléchargement de 2,8 Go. Nous n’avons pas le journal des modifications complet de la mise à jour pour le moment, mais vous pouvez vous attendre à une augmentation du niveau de correctif de sécurité Android du Mi 10 avec le nouveau micrologiciel, ainsi que quelques optimisations et améliorations et quelques nouvelles fonctionnalités.

Android 11 est en cours de déploiement sans fil et devrait bientôt atteindre toutes les unités en Inde, mais si vous ne pouvez pas attendre que l’invite de mise à jour apparaisse sur votre appareil, vous pouvez essayer de vérifier la mise à jour manuellement en vous rendant dans les paramètres de votre téléphone. menu.

