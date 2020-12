Xiaomi a publié la mise à jour stable Android 11 avec MIUI 12 pour les variantes mondiales du Mi 10 Lite 5G plus tôt ce mois-ci, et ce sont maintenant les unités européennes qui ont un avant-goût de la dernière version d’Android.

La nouvelle version porte le numéro de version V12.1.2.0.RJIEUXM et nécessite un téléchargement volumineux de 2,8 Go. Il se déroule par voie aérienne et devrait bientôt atteindre toutes les unités d’Europe, mais ceux qui ne peuvent pas attendre que la notification de mise à jour apparaisse sur leur Mi 10 Lite 5G peuvent vérifier la mise à jour manuellement en se rendant dans le menu Paramètres du téléphone. .

