Xiaomi met en place une équipe Pioneer pour peaufiner l’expérience MIUI

Le MIUI de Xiaomi a parcouru un long chemin ces dernières années et nous avons souvent loué le skin personnalisé pour sa maturité. Cependant, il existe encore quelques bugs et incohérences au niveau des fonctionnalités d’un téléphone Xiaomi à l’autre. Pour résoudre ce problème, la société rassemble maintenant une équipe MIUI Pioneer.

L’équipe sera basée en Chine et sa tâche principale est de recueillir des informations et des commentaires sur MIUI afin que l’équipe de développeurs puisse mieux comprendre les problèmes rencontrés par les propriétaires de téléphones Xiaomi. Essentiellement, il souhaite travailler en étroite collaboration avec la communauté MIUI.

Et bien que l’équipe soit assemblée en Chine, elle travaillera également sur la version mondiale de MIUI, pas seulement sur la MIUI chinoise. Cela pourrait également signifier que Xiaomi s’orientera vers une peau meilleure et plus raffinée, en voyant comment plusieurs membres seniors de l’équipe feront partie de l’équipe MIUI Pioneer.

Peu de détails ont été divulgués, mais il est clair que l’équipe commencera par résoudre les problèmes actuels avec le logiciel avant de passer à autre chose.

