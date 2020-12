Xiaomi lancera son nouveau téléviseur Mi QLED 4K le 16 décembre, a annoncé aujourd’hui la société sur ses réseaux sociaux. Le Mi QLED TV 4K sera lancé en Inde à 12 heures (midi) le 16 décembre, a annoncé la société. Le téléviseur Mi QLED 4K devrait être le Mi TV 5 Pro de Xiaomi doté d’un écran ultra-HD Quantum Dot LED (QLED) qui a été lancé en Chine l’année dernière. Le produit a été taquiné la semaine dernière sur les médias sociaux de la société et via des communiqués de presse, avec le slogan «Quantum Leaps Ahead», le même que celui utilisé dans l’annonce de la date de lancement aujourd’hui.

Bien que le teaser ne révèle pas grand-chose sur les nouveaux téléviseurs, le clip vidéo montre un aperçu du téléviseur, qui montre un design presque sans lunette, avec la lettre Q (représentant QLED) allumée au centre. Le clip montre également le nom comme Mi QLED TV 4K et non Mi TV 5 Pro. Il indique en outre la date de lancement du 16 décembre. Le Xiaomi Mi QLED TV 4K devrait être le Mi TV 5 Pro, qui a été lancé aux côtés du Mi TV 5 en Chine l’année dernière. La série télévisée a été lancée en trois tailles – 55 pouces, 65 pouces et 75 pouces. Alors que le Mi TV 5 a été lancé au prix de 2999 CNY (environ 33900 Rs), le Mi TV 5 Pro se vend à 3699 CNY (environ 41800 Rs) en Chine.

La principale différence entre le Mi TV 5 et le Mi TV 5 Pro est que la version Pro dispose d’un écran QLED. Cela signifie que le Mi QLED TV 4K taquiné par Xiaomi aujourd’hui est le Mi TV 5 Pro. Le teaser ne révèle pas si la société lancera également le Mi TV 5 dans le pays, mais exhorte les gens à « rester à l’écoute ». Le Mi QLED TV 4K est censé venir avec le support HDR et fonctionnera sur Android TV avec le lanceur PatchWall de Xiaomi. Le Mi QLED TV 4K (Mi TV 5 Pro) dispose de 4 Go de RAM et de 64 Go de stockage. Le Mi QLED TV 4K est également présenté comme le téléviseur le plus haut de gamme que la société lancera dans le pays.