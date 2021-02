Xiaomi lancera deux nouveaux produits Mi Audio en Inde le 22 février, révèle la société

Xiaomi a annoncé que la société lancerait de nouveaux produits audio en Inde le 22 février. Bien que les détails exacts des appareils ne soient pas clairs, pour le moment, l’affiche promotionnelle indique que le géant chinois de la technologie apporterait des écouteurs filaires et un nouveau haut-parleur sans fil. Notamment, la société avait lancé l’année dernière le système audio de barre de son Xiaomi TV Speaker Theater Edition en Chine, qui succède à la barre de son Mi de 2019. La barre de son Mi est disponible en Inde en deux options de couleur à 4 999 Rs.

Xiaomi India MD Manu Kumar Jain a également annoncé que la société apporterait deux nouveaux produits audio. L’événement de lancement aura lieu le 22 février à 12 h 00 IST. Une invitation à la presse de la société note: « Nous aimerions vous inviter au lancement de notre dernière ligne de produits audio qui dévoile une signature sonore comme aucune autre. » Comme mentionné, les détails exacts restent rares pour le moment.

Au fil des ans, Xiaomi a lancé une variété de produits audio en Inde, notamment des écouteurs TWS, des écouteurs filaires, des haut-parleurs portables et une barre de son. La société vend des écouteurs filaires dans le pays sous ses marques Mi et Redmi pour Rs 399, chacun. Xiaomi avait lancé le haut-parleur Mi Smart avec pilote 12W et prise en charge de Google Assistant en Inde l’année dernière. Le haut-parleur qui concurrence directement les haut-parleurs Echo d’Amazon dispose également du processeur audio Hi-Fi pour décoder avec précision les signaux audio. L’appareil est disponible en Inde pour 3 999 Rs. Notamment, la société a annoncé plus tôt cette semaine que la série Redmi Note 10 de nouvelle génération serait lancée en Inde en mars.

Le successeur de la série Redmi Note 9 devrait emballer les Redmi Note 10 et Redmi Note 10. Les détails du lancement exact de la prochaine série de smartphones restent également flous. En outre, un rapport indique que la nouvelle série Redmi Note 10 aura un prix « agressif » en Inde.