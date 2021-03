Xiaomi, le 29 mars, a lancé une multitude de produits, notamment de nouveaux smartphones de la gamme Mi 11, un nouveau tracker de fitness et d’autres produits tels que le Mi Smart Projector 2 Pro, le Mi AX9000 Router et deux chargeurs sans fil. Le nouveau projecteur intelligent et le routeur AX9000 s’ajoutent à la gamme existante de produits pour la maison de la société, tandis que les deux nouveaux chargeurs sans fil incluent la tentative de Xiaomi de créer un chargeur de type Apple AirPower et un support de charge mobile de 80 W. Le Mi Smart Projector 2 Pro est livré avec une sortie Full HD, ainsi que le support DTS-HD et Dolby Audio. Il fonctionne sur Android TV et prend également en charge Google Assistant. Le routeur Mi AX9000, quant à lui, se vante d’une prise en charge tri-bande, d’un refroidissement actif et d’antennes à gain élevé. Le Mi Smart Projector 2 Pro a été lancé au prix de 999 EUR (environ 85900 Rs), le routeur Mi AX9000 est au prix de 999 CNY (environ 11100 Rs), le support de chargement de 80W coûte 499 CNY (environ 5600 Rs) et le Mi Wireless Charging Pad coûte 599 CNY (environ 6700 Rs). On ne sait pas quand ces produits seront lancés au niveau international.

Spécifications du Mi Smart Projector 2 Pro

Le Mi Smart Projector 2 est livré avec une qualité d’image Full HD avec une taille d’écran allant jusqu’à 120 pouces et une luminosité de pointe revendiquée de 1300 nits, activée par une puce DMD de 0,47 pouce. Il existe un support HDR10 et le Mi Smart Projector 2 Pro est livré avec des haut-parleurs 10 W intégrés avec deux tweeters et deux woofers pleine gamme. Il dispose également de DTS-HD et Dolby Audio, ainsi que d’une connectivité Bluetooth. Le Mi Smart Projector 2 Pro peut effectuer des ajustements à 40 degrés pour aligner les dimensions de l’écran. Il fonctionne en outre sur Android TV et dispose d’un Chromecast intégré avec prise en charge de Google Assistant.

Spécifications du routeur Mi AX9000

Le routeur Mi AX9000 est livré avec un support tri-bande, ce qui signifie qu’il prend en charge trois fréquences – 2,4 GHz, 5,2 GHz et 5,8 GHz. En mode 2,4 GHz, il peut atteindre des vitesses allant jusqu’à 1148 Mbps, en mode 5,2 GHz, le routeur Mi AX9000 peut atteindre des vitesses allant jusqu’à 4804 Mbps, tandis qu’en mode 5,8 GHz, il peut atteindre jusqu’à 2402 Mbps. Le routeur est également livré avec des antennes AoT à gain élevé et dispose d’un système de refroidissement intégré. Il y a huit indicateurs LED, un port USB 3.0, cinq ports LAN et est alimenté par un processeur A53 quad-core Qualcomm IPQ8072 et un NPU double cœur avec 1 Go de RAM.

Spécifications des chargeurs sans fil Mi

Le support de chargement sans fil Mi 80W est capable de charger un smartphone sans fil à une vitesse allant jusqu’à 80W (étant donné que le smartphone prend en charge une telle charge sans fil rapide). Xiaomi affirme que ce chargeur peut charger une batterie de 5000 mAh à 100% en seulement 36 minutes. Il a une conception à double coild et un ventilateur silencieux intégré qui peut ajuster sa vitesse. Le support de charge sans fil Mi 80W est également livré avec une protection contre les surintensités, une protection contre les surtensions, une protection contre la température, une protection contre les sous-tensions, la détection de corps étrangers et une protection statique intégrée.

Le Mi Wireless Charging Pad, d’autre part, a une configuration multi-bobines avec 19 bobines de charge qui peuvent charger jusqu’à trois appareils à la fois. Le tapis de chargement sans fil Mi est de forme rectangulaire et est attaché via un câble USB. Le Mi Wireless Charging Pad nous rappelle l’Apple AirPower – la station de chargement sans fil multi-appareils du géant basé à Cupertino qui n’a jamais vu le jour.