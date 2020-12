Le géant chinois Xiaomi a lancé un nouveau Mi Router AX6000 capable d’atteindre des vitesses allant jusqu’à 4804 Mbps. Le nouveau routeur n’a été lancé qu’en Chine pour le moment et s’ajoute à la gamme existante de routeurs Wi-Fi de la société. Le Mi Router AX6000 est livré avec six antennes externes à gain élevé et une prise en charge du Wi-Fi 6, ainsi qu’une antenne AIoT externe. Le routeur Mi AX6000 a été vendu au prix de 599 CNY (environ 6800 Rs) en Chine et sera en vente dans le pays à partir du 8 janvier 2021. Le routeur double bande est alimenté par un processeur Qualcommm et offre des vitesses allant jusqu’à 4804 Mbps selon sur la fréquence connectée.

Le Mi Router AX6000 a été lancé dans une seule option de couleur noire qui est déjà en pré-réservation en Chine. Le routeur offre une multitude de fonctionnalités de sécurité et dispose également d’une application de gestion qui fonctionne sur tous les smartphones Android, iOS et sur le Web. Le Mi Router AX6000 dispose d’indicateurs LED pour diverses fonctions. Il fonctionne sur MiWiFi ROM basé sur OpenWRT, est alimenté par le processeur IPQ5018 de Qualcomm et utilise une unité de processeur réseau (NPU) à 1,0 GHz. Le processeur Qualcomm IPQ5018 est associé à 512 Mo de RAM et offre une prise en charge bi-bande. Xiaomi affirme que le routeur peut fournir des vitesses allant jusqu’à 574 Mbps sur une fréquence de 2,4 GHz et jusqu’à 4804 Mbps sur 5 GHz. Il y a six antennes externes à gain élevé et une antenne AIoT externe, comme mentionné ci-dessus.

Le Mi Router AX6000 est censé avoir une conception de dissipation thermique naturelle pour le garder au frais 24×7. Il y a des voyants LED pour le système, Internet, l’état AIoT et les ports réseau. Le Mi Router AX6000 peut connecter jusqu’à 16 appareils et la société affirme qu’il est également idéal pour les appartements à plusieurs étages.

Xiaomi dit également que le routeur AX6000 fonctionne de manière transparente avec les appareils AIoT de la société et synchronisera les mots de passe Wi-Fi sur tous les appareils sans avoir à les reconnecter automatiquement. Pour les smartphones Xiaomi, le Mi Router AX6000 peut fournir une connexion exclusive à latence ultra-faible pour une meilleure expérience de jeu. En termes de sécurité, le Mi Router AX6000 comprend le cryptage WPA-PSK / WPA2-PSK / WPA3-SAE, le SSID caché et un réseau anti-rayures intelligent.