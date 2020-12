Xiaomi vient de lancer un nouveau lecteur électronique, appelé Mi Reader Pro. Il s’agit d’une mise à niveau massive par rapport au Mi Reader initial et constitue un concurrent direct d’Amazon Kindle Oasis, le grand frère du Paperwhite.

Le nouveau lecteur est livré avec un grand écran, de nombreuses personnalisations de l’écran et une recherche vocale pour une saisie plus rapide des titres.

L’écran mesure 7,8 pouces de diagonale avec un écran e-ink et une densité de pixels de 330 ppp. L’écran éclairant la LED est livré avec une luminosité réglable sur 24 niveaux et la possibilité de changer la tonalité de couleur de chaud à froid, en fonction de l’environnement, permettant une expérience de lecture plus confortable.

À l’intérieur, il y a 2 Go de RAM, 32 Go de stockage, un processeur quad-core et une interface utilisateur basée sur Android Oreo 8.1. La connectivité comprend le Wi-Fi, Bluetooth 5.0 et le lecteur prend en charge les plates-formes chinoises locales telles que Baidu et WeChat Reading. Xiaomi a implémenté certaines de ses propres fonctions vocales Xiao AI pour offrir une expérience de navigation plus fluide et plus rapide sur le Mi Reader Pro.

Les livres peuvent être transférés à partir d’un téléphone si les deux appareils se trouvent sur le même réseau sans fil, et il prend en charge tous les formats de fichiers connus tels que .txt, .epub, .pdf et même les documents Microsoft Office. La batterie interne est de 3200 mAh, permettant jusqu’à 70 jours en veille.











Plus de fonctionnalités clés du Xiaomi Mi Reader Pro (en chinois)

Le Xiaomi Mi Reader Pro n’est disponible qu’en noir et coûte officiellement 1 299 CNY, mais la première vente commence à 1 099 CNY, soit environ 165 $ / 140 €. Jusqu’à présent, le lecteur ne peut être acheté qu’en Chine, mais j’espère qu’il apparaîtra à l’étranger car cela ressemble à une offre vraiment tentante.

