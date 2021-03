Xiaomi a organisé son événement de lancement «Mega» le 29 mars, où la société a annoncé son dernier smartphone phare, le Mi 11 Ultra. Parallèlement au Mi 11 Ultra, Xiaomi a dévoilé plusieurs autres produits comme le Mi 11 Pro, le Mi 11 Lite 5G et le Mi Smart Band 6. Les trois smartphones s’ajoutent au Mi 11 qui a fait ses débuts dans le monde le mois dernier. Xiaomi n’a pas encore introduit la série Mi 11 en Inde et a déclaré qu’elle «arriverait bientôt» dans le pays. Le Mi 11 Pro a été lancé à un prix de départ de 4999 CNY (environ 55400 Rs) pour le modèle de stockage 8 Go de RAM + 128 Go, 5 299 CNY (environ 58700 Rs) pour la variante de stockage 8 Go de RAM + 256 Go et 5699 CNY (environ Rs 63,100) pour le modèle de stockage 12 Go de RAM + 256 Go. Le smartphone a été lancé en trois options de couleur: noir, vert et blanc. Le Mi 11 Lite 5G, quant à lui, commence au prix de 2299 CNY (environ 25500 Rs) pour la variante de stockage 8 Go de RAM + 128 Go et de 2599 CNY (environ 28800 Rs) pour la variante de stockage 8 Go de RAM + 256 Go. Le Mi 11 Lite 5G a également été lancé en trois options de couleurs: jaune citron, vert menthe et noir truffe. Le Mi 11 Ultra et le Mi 11 Pro sont déjà en précommande en Chine, les ventes commençant le 2 avril. Le Mi 11 Lite 5G sera mis en vente plus tard ce mois-ci, a déclaré Xiaomi.

Prix ​​et spécifications du Mi Smart Band 6

Outre les trois nouveaux smartphones, Xiaomi a également lancé son dernier tracker de fitness, le Mi Smart Band 6. Le Mi Band 6 a été lancé en deux variantes – une version vanille et une édition spéciale avec NFC. L’édition vanille Mi Band 6 a été proposée au prix de 229 CNY (environ 2500 roupies), tandis que l’édition spéciale a été proposée au prix de 279 CNY (environ 3000 roupies). Le Mi Smart Band 6 est livré avec un écran AMOLED de 1,56 pouces, qui est plus grand que l’écran AMOLED de 1,1 pouces vu sur le Mi Band 5. L’écran a une densité de pixels de 326ppi, 450 nits de luminosité maximale et est étanche jusqu’à jusqu’à 50 mètres. Il est soutenu par une batterie de 125 mAh qui est censée offrir une autonomie en veille allant jusqu’à 14 jours. Le groupe prend deux house à charger. Le Mi Smart Band 6 prend en charge 30 modes sportifs qui peuvent détecter automatiquement six activités, notamment la marche, la course à pied, le tapis roulant d’intérieur et le cyclisme. Le Mi Band 6 comprend également une pression artérielle 24 × 7, une surveillance de l’oxygène dans le sang (SpO2) et de la fréquence cardiaque, et prend également en charge le suivi du sommeil. Il a été lancé dans sept options de couleur: noir, bleu, marron, vert, orange, argent, blanc et jaune.

Spécifications du Mi 11 Pro

Le Mi 11 Pro est livré avec un écran similaire au Mi 11 Ultra – un écran AMOLED 2K WQHD + E4 de 6,81 pouces à quatre courbes avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 240 Hz. Il prend en charge HDR10 + et Dolby Vision et a une note A + de DisplayMate. Il existe une protection Corning Gorilla Glass Victus sur le Mi 11 Pro, ainsi qu’une densité de pixels de 551ppi. Il est alimenté par un SoC Qualcomm Snapdragon 888, associé à jusqu’à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Le Mi 11 Pro est soutenu par une batterie de 5000 mAh prenant en charge une charge rapide filaire et sans fil de 67 W. Le Mi 11 Pro est également livré avec une résistance à la poussière IP68.

Il y a une triple caméra arrière sur le Xiaomi Mi 11 Pro qui comprend un tireur principal Samsung GN2 de 50 mégapixels avec OIS, une caméra secondaire ultra grand angle de 13 mégapixels et une caméra tertiaire télé-macro de 8 mégapixels. À l’avant, il y a un jeu de tir de 20 mégapixels sur le Mi 11 Pro.

Les options de connectivité incluses sont 5G, 4G VoLTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, GPS, NFC et un port USB de type C pour le chargement.

Spécifications du Mi 11 Lite 5G

Le Xiaomi Mi 11 Lite 5G est livré avec un écran Full HD + AMOLED de 6,55 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une protection Corning Gorilla Glass 6. L’écran prend en charge HDR10 + et Dolby Vision. Le smartphone est alimenté par le SoC Qualcomm Snapdragon 780G 5G récemment lancé avec GPU Adreno 642, associé à jusqu’à 8 Go de RAM et jusqu’à 256 Go de stockage interne, extensible jusqu’à 512 Go via une carte microSD. Il y a une batterie de 4250 mAh à bord avec prise en charge de la charge rapide de 33 W.

Il y a une triple caméra arrière sur le Mi 11 Lite 5G, qui comprend un tireur principal de 64 mégapixels, un tireur ultra grand angle de 8 mégapixels et un tireur macro de 5 mégapixels. À l’avant, il y a également un jeu de tir de 20 mégapixels sur le Mi 11 Lite 5G.

En termes de connectivité, le Xiaomi Mi 11 Lite 5G propose 5G, 4G VoLTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC et un port USB de type C pour le chargement.