Le fabricant chinois de smartphones Xiaomi a annoncé son premier smartphone pliable, le Mi Mix Fold. Le Mi Mix Fold est livré avec un design de type Samsung Galaxy Fold, avec un écran plus petit à l’extérieur et un écran pliable plus grand à l’intérieur. L’écran intérieur du Mi Mix Fold est un écran OLED 4: 3 de 8,01 pouces avec une résolution de 2480 × 1860, une luminosité d’affichage standard de 600 nits, la prise en charge de Dolby Vision HDR, etc. L’écran extérieur mesure 6,52 pouces et est livré avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. La société affirme que la charnière du Mi Mix Fold peut résister à environ 200 000 plis. Il y a également quatre haut-parleurs accordés Harman Kardon sur le Mi Mix Fold, que Xiaomi décrit comme un son panoramique 3D. Comme indiqué précédemment, le Mi Mix Fold est également le premier smartphone à utiliser une lentille liquide sur son appareil photo. Il a été au prix de 9 999 CNY (environ 1,11 800 Rs) pour la variante de stockage 12 Go de RAM + 256 Go, et va jusqu’à 12 999 CNY (environ 1,45 000 Rs) pour la variante de stockage 16 Go de RAM + 512 Go.

En termes de spécifications, le Mi Mix Fold est alimenté par un processeur Qualcomm Snapdragon 888 associé à jusqu’à 16 Go de RAM et jusqu’à 512 Go de stockage interne. Il existe une batterie de 5020 mAh qui prend en charge la charge rapide de 67 W – Xiaomi affirme que le Mi Mix Fold peut se charger complètement en seulement 37 minutes. Il y a une configuration de triple caméra arrière sur le Mi Mix Fold, qui comprend la lentille liquide qui permet un téléobjectif avec une distance de mise au point rapprochée de 3 cm et un zoom optique de 3x et un zoom hybride jusqu’à 30x. Outre l’objectif liquide, il existe un capteur principal Samsung HMX de 108 mégapixels et un objectif ultra grand angle de 13 mégapixels.

Mi Mix Fold est le premier smartphone pliable de Xiaomi, même si Xiaomi a été l’une des premières entreprises à taquiner un smartphone pliable il y a plus de deux ans, avant le lancement du Samsung Galaxy Fold. Le premier pliable taquiné par Xiaomi avait un design à double pliage où l’écran de la taille d’une tablette pouvait être plié vers l’arrière des côtés droit et gauche.