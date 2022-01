Xiaomi lance l’application Service+ en Inde pour le support après-vente

Le programme Xiaomi Cares a été taquiné en novembre de l’année dernière, mais Xiaomi n’a pas vraiment donné beaucoup de détails sur ce qu’il comprendra. Aujourd’hui, l’entreprise lance son application d’assistance après-vente appelée Service+, qui sera probablement son élément clé.

L’application Service+ est disponible en Inde en tant que solution unique pour toutes les demandes après-vente des clients. L’application peut être téléchargée depuis Google Play ou Getapps et connecte les clients à environ 2 000 centres de service.

Les utilisateurs peuvent déposer des demandes de réparation d’appareils via l’application, obtenir des devis et obtenir une assistance par chat en direct. De plus, l’application affiche les centres de service les plus proches, des informations complètes sur la garantie et vous permet de suivre l’état de votre réparation.