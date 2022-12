Xiaomi lance la série Redmi K60, la version Pro obtient Snapdragon 8 Gen 2

Xiaomi a organisé aujourd’hui un grand événement pour sa marque Redmi, en lançant une demi-douzaine de nouveaux produits. Les vedettes de l’émission étaient la gamme Redmi K60, composée de trois nouveaux téléphones – un Redmi K60 Pro phare avec Snapdragon 8 Gen 2, un Redmi K60 vanille avec Snapdragon 8+ Gen 1 et un autre téléphone haut de gamme appelé Redmi K60E, alimenté par le nouveau jeu de puces Dimensity 8200.

Redmi K60 Pro

Le Redmi K60 Pro haut de gamme est livré avec un AMOLED de 6,67 pouces avec une résolution dite 2K – c’est l’étape intermédiaire entre QHD et Full HD, ou tout simplement – 3200 x 1440 pixels. Selon les images promotionnelles, il peut atteindre une luminosité de 1 400 nits. Il y a un seul trou de perforation au centre pour la caméra selfie 16 MP.

Le panneau prend en charge un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un taux d’échantillonnage tactile de 480 Hz, HDR10+, et il y a un scanner d’empreintes digitales sous l’écran. Redmi a introduit Auto Brightness 2.0, un algorithme apprenant avec le temps comment l’appareil est utilisé, fournissant la luminosité nécessaire pour chaque processus selon les souhaits de l’utilisateur.

Les dirigeants de Redmi étaient extrêmement fiers de parler de la nouvelle caméra sur scène. Le principal à l’arrière est un jeu de tir de 50 MP avec un capteur Sony IMX800 derrière, OIS et EIS. La société a amélioré la reconnaissance des objets pour ses propres filtres d’IA. En outre, il a déclaré que l’expérience et la qualité seraient équivalentes à l’utilisation d’un appareil photo argentique, avec des améliorations évidentes de la vitesse de traitement et du développement.

Les deux autres caméras n’ont rien d’extraordinaire – un tireur ultra-large de 8 MP avec un FoV de 118 degrés et un capteur macro de 2 MP.

Xiaomi a sa propre puce de charge Surge P1, et elle est implémentée dans le Redmi K60 Pro. La puce s’occupe de la distribution d’énergie pour l’appareil photo de 5 000 mAh et s’assure que la charge rapide de 120 W protège le téléphone car il le remplit de 0 à 100 % en 19 minutes.

Une amélioration majeure est la charge sans fil – elle est de 30 W, et Redmi a également introduit un chargeur dédié qui prend en charge la même vitesse. Le téléphone apporte également une solution de refroidissement VC avec une surface totale de 5000 mm².













Xiaomi Redmi K60 Pro

Le Redmi K60 Pro a quatre couleurs : Vert, Blanc, Noir et Champion Performance Edition. Le dernier est similaire au design bleu sarcelle de l’équipe de Formule 1 Mercedes-AMG Petronas, mais le partenariat n’est évidemment plus une chose.

Le prix commence à partir de 3 299 CNY (475 $/455 €) pour la version de mémoire 8/128 Go et atteint 4 599 CNY (660 $/620 €) si l’utilisateur décide d’opter pour l’option 16/512 Go. Les ventes débuteront le 31 décembre sur le site Web de Xiaomi China.

Redmi K60

Le Redmi K60 partage l’apparence avec le frère Pro. Ici, nous avons également un écran AMOLED de 6,67 pouces avec une résolution de 1440p, trois caméras et une solution de refroidissement de 5 000 mm² avec une chambre à vapeur.

La conception à l’arrière est également la même, mais l’appareil photo est de 64 MP avec OIS, combiné avec le même tireur ultra-large de 8 MP et le capteur macro de 2 MP. L’avant abrite le même jeu de tir à selfie de 16 MP.

Tout comme le Pro, le Redmi K60 dispose également d’une charge sans fil de 30 W. Cependant, la charge rapide filaire a été abaissée à 67 W, laissant place à 10 % de capacité en plus – la batterie est désormais de 5 500 mAh.













Xiaomi Redmi K60

Le Redmi K60 est proposé en quatre couleurs – blanc, vert, cuir bleu et noir avec des détails en carbone sur les côtés. Le prix commence à partir de 2 499 CNY (360 $/335 €) pour le 8/128 Go et peut aller jusqu’à 3 599 CNY (515 $/485 €) pour la version 16/512 Go la plus puissante. Tout comme le Pro, ce Redmi K60 sera également lancé le 31 décembre sur la boutique en ligne de Xiaomi en Chine.

Redmi K60E

Le Redmi K60E est le premier téléphone de la série phare K avec la lettre E à la fin. Xiaomi n’a pas révélé le raisonnement derrière la lettre, mais c’est définitivement un smartphone efficace.

Redmi a conservé son statut premium avec le chipset Mediatek et a apporté l’AMOLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une résolution de 1440p, vu dans les deux autres téléphones Redmi K60. La différence ici est qu’il s’agit d’une luminosité “seulement” de 1 200 nits, “seulement” 10 bits, au lieu de 12 bits. Il est livré avec une protection Corning Gorilla Glass Victus sur le dessus.

L’appareil photo principal à l’arrière a également OIS mais cette fois est livré avec un capteur de 48 MP. Les deux autres tireurs sont des capteurs ultra-larges de 8 MP et macro de 2 MP. La batterie du Redmi K60E est la même que celle du Redmi K60 – 5 500 mAh avec une charge rapide de 67 W mais pas de charge sans fil.

Une autre rétrogradation de ce téléphone est le stockage – au lieu d’UFS 4.0, toutes les options de stockage sont UFS 3.1, tandis que la RAM a été légèrement rétrogradée de LPDDR5X à LPPDR5.











Xiaomi Redmi K60E

Redmi K60E sera vendu dans les couleurs blanc, noir et vert, avec des prix à partir de 2 199 CNY (315 $/295 €) pour 8/128 Go. Il est déjà en vente sur le site Web de Xiaomi China et chez les principaux détaillants tiers.

Source (en chinois)