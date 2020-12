Le fabricant chinois de smartphones Xiaomi a commencé à déployer Android 11 pour son smartphone Mi 10 en Inde après environ six mois de test du logiciel dans le cadre de son programme bêta. La mise à jour Android 11 intervient alors que le smartphone continue d’utiliser MIUI 12 en plus de la dernière version d’Android. Mi 10 est l’offre phare actuelle de Xiaomi qui a été lancée plus tôt cette année. Xiaomi a annoncé le déploiement d’Android 11 pour les smartphones Mi 10 sur sa poignée Twitter officielle.

« Faire passer l’expérience Mi 10 d’un cran plus haut avec la nouvelle mise à jour », a déclaré Xiaomi en annonçant la mise à jour. La mise à jour Android 11 pour Mi 10 est fournie avec le numéro de version MIUI V12.2.2.0.RJBINXM et fait 2,8 Go, comme certains utilisateurs l’ont souligné sur les réseaux sociaux. Les utilisateurs du Mi 10 peuvent vérifier la mise à jour d’Android 11 en accédant à Réglages > A propos du téléphone sur leur Mi 10. La mise à jour intervient après presque six mois de tests en version bêta. Xiaomi avait commencé à tester Android 11 pour Mi 10 en juin de cette année. Et bien que le Xiaomi Mi 10 soit le smartphone phare de la société, ce n’est pas le premier smartphone Xiaomi à bénéficier d’une mise à jour Android 11. La société a introduit Android 11 sur le Redmi Note 9 Pro le mois dernier et la mise à jour a également commencé à être déployée pour le Poco F2 Pro.

D’autres entreprises comme OnePlus et Samsung poussent également le logiciel Android 11 sur leurs smartphones. Cependant, OnePlus et Samsung ont d’abord introduit la dernière version d’Android sur leurs smartphones phares.