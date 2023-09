Xiaomi lance 13T, Watch 2 Pro et Smart Band 8

Il n’est pas fréquent qu’un téléphone de milieu de gamme possède une fonctionnalité qui manque dans presque tous les produits phares. Mais c’est exactement ce que vous retrouverez sur les deux derniers modèles de Xiaomi.

Malgré le fait que le 13T coûte 549 £/649 € et le 13T Pro 649 £/799 €, ils ont sans doute tous deux des écrans plus avancés que n’importe quel iPhone ou téléphone Samsung. En effet, leurs panneaux OLED de 6,67 pouces prennent en charge des taux de rafraîchissement allant jusqu’à 144 Hz, contre 120 Hz sur la grande majorité des téléphones haut de gamme.

En fait, cette spécification n’est battue que par une poignée d’autres, notamment l’Asus ROG Phone 7 Ultimate et le Motorola Edge 40 Pro. Outre l’échantillonnage tactile à 480 Hz, les téléphones Xiaomi 13T sont incroyablement fluides et réactifs.

Cependant, est-ce que cela rend réellement l’écran mieux que ceux des iPhones et de la gamme Galaxy S23 de Samsung ? Probablement pas. Les deux téléphones ont une résolution de 1220×2712 pixels, ce qui est respectable mais pas aussi bon que le 4K ou même le 1440p.

Anyron Copeman / Fonderie

Et même si le taux de rafraîchissement peut automatiquement descendre jusqu’à 30 Hz (ce qui permet d’économiser la batterie lorsque cela n’est pas nécessaire), certains téléphones phares vous permettent de descendre jusqu’à 1 Hz.

Il ne fait aucun doute que les 13T et 13T Pro ont toujours de très bons écrans. Mais ce ne sont pas vraiment des tueurs phares, ce qui peut être dit pour d’autres domaines de ces téléphones.

Xiaomi s’est associé à Leica pour les caméras, avec des configurations identiques sur les deux téléphones. Si l’on en croit le 13T Pro, les objectifs principaux de 50 Mp et les téléobjectifs de 50 Mp sont capables de prendre de superbes photos, mais ils ne vous épateront pas. Et l’ultra-large 12Mp représente une grande baisse de qualité.

Les selfies de l’objectif 20Mp sont très bons, mais un capteur d’empreintes digitales aléatoire (intégré à l’écran) signifie que vous devrez peut-être vous y fier pour le déverrouillage du visage. Et ce dernier est loin d’être aussi polyvalent ou sécurisé que Face ID d’Apple.

Anyron Copeman / Fonderie

La durée de vie de la batterie de la cellule de 5 000 mAh est également légèrement décevante sur le 13T Pro, et le 13T a une capacité identique. Vous bénéficiez au moins d’une charge ultra-rapide de 120 W sur le Pro, tandis que le modèle standard descend à 67 W.

L’autre gros compromis est le chipset, le 13T ordinaire abandonnant le chipset phare MediaTek Dimensity 9200+ du Pro au profit du Dimensity 8200 Ultra, moins puissant. Cependant, vous pouvez toujours vous attendre à de bonnes performances sur les deux téléphones.

Le logiciel MIUI 14 de Xiaomi (sur Android 13) et un design arrière audacieux ne seront pas non plus du goût de tout le monde. Ainsi, même si les 13T et 13T Pro sont des téléphones de milieu de gamme impressionnants à bien des égards, ils ne peuvent pas vraiment rivaliser avec les combinés phares pour la plupart des gens.

Les 13T et 13T Pro sont disponibles dès maintenant sur le site Web britannique de Xiaomi, les prix et la disponibilité en Europe restant à confirmer. Mais comme d’habitude, aucun des deux téléphones n’arrive aux États-Unis.

Xiaomi Watch 2 Pro et bracelet intelligent 8

Lors du même événement de lancement à Berlin, Xiaomi a également présenté deux nouveaux appareils portables à un public mondial.

La Smart Watch 2 Pro (à partir de 229,99 £/269 €) est une montre intelligente complète exécutant le logiciel Wear OS de Google. Cela signifie que vous avez accès à toutes les applications Google habituelles et que l’Assistant Google est intégré.

Alimenté par la puce phare Snapdragon W5+ Gen 1 de Qualcomm, il peut suivre plus de 150 types d’activité et votre sommeil.

Dans un boîtier en acier inoxydable de 46 mm, vous trouverez un écran tactile AMOLED de 1,43 pouces. Mais il existe également deux commandes physiques : une couronne rotative et une touche de raccourci personnalisable.

La connectivité LTE en option est disponible via eSIM, mais ce modèle vous coûtera plus cher à 279,99 £/329 €.

Le Xiaomi Smart Band 8 (à gauche) Watch 2 Pro (à droite) Xiaomi

Mais si vous recherchez quelque chose de plus basique (et abordable), que diriez-vous du Xiaomi Smart Band 8 ?

Il coûte une fraction du prix à 39,99 £/39,90 €, mais vous permet toujours de suivre plus de 150 types d’entraînement. Malgré un écran AMOLED de 1,62 pouces, il est également suffisamment confortable pour être porté au poignet ou attaché à une chaussure.

Vous pouvez toujours surveiller votre sommeil, ainsi que votre fréquence cardiaque, votre oxygène dans le sang et votre tension artérielle. Et Xiaomi affirme que la batterie de 190 mAh peut vous offrir jusqu’à 16 jours d’« utilisation typique ».

Cependant, la date de sortie des deux appareils portables n’a pas encore été annoncée. Aucun des deux ne devrait être disponible aux États-Unis.

Articles Liés