Xiaomi a annoncé le lancement d’un nouveau smartphone en Inde le 5 janvier 2021, qui contient un appareil photo principal de 108 mégapixels. Bien que les détails exacts du surnom ne soient pas clairs, le teaser suggère que le téléphone en question est le Mi 10i qui a été repéré sur la liste de la console Google Play plus tôt ce mois-ci. De plus, le futur smartphone devrait être une version renommée du Redmi Note 9 Pro 5G que la société de technologie chinoise a dévoilée en Chine le mois dernier. Plus de détails de Xiaomi sur son prochain téléphone sont attendus prochainement.

Le teaser souligne clairement que le smartphone contient une configuration de caméra arrière quadruple qui comprend une caméra principale de 108 mégapixels. L’affiche promotionnelle met également l’accent sur la lettre «i», ainsi que sur le hashtag «perfect 10», indiquant ainsi que le téléphone fait partie de la famille Mi 10. Plus tôt ce mois-ci, le pronostiqueur Mukul Sharma a repéré le Mi 10i sur la liste de la console Google Play et a suggéré que le téléphone serait lancé en Inde sous le nom de Redmi Note 9 Pro 5G rebaptisé. Xiaomi propose déjà un tas de smartphones dans la famille Mi 10 tels que le vanilla Mi 10, Mi 10T et Mi 10T Pro. La société aurait dévoilé la nouvelle série Mi 11 le 28 décembre en Chine.

Si les rumeurs selon lesquelles le Mi 10i serait une version renommée de Redmi Note 9 Pro 5G sont exactes, nous pouvons nous attendre à ce que le smartphone soit livré avec le SoC Qualcomm Snapdragon 750G, 6 Go de RAM et un Full HD de 6,67 pouces (2400×1,080 pixels) avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. La configuration de la caméra arrière quadruple comprendrait un appareil photo principal de 108 mégapixels, un appareil photo ultra grand angle de 8 mégapixels, un appareil photo macro de 2 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels. Alors que, pour les appels vidéo et les selfies, le smartphone pourrait être équipé d’un appareil photo de 16 mégapixels à l’avant, logé dans la découpe centrale. Les autres fonctionnalités attendues sur le Mi 10i incluent une batterie de 4820 mAh avec prise en charge de la charge rapide de 33 W, 5G, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 802.11a / b / g, NFC et port USB Type-C.