Xiaomi India prolonge la garantie à deux ans sur certains de ses anciens modèles

Ne soyez pas trop excité à ce sujet car il s’agit d’une extension très spécifique, ne couvrant qu’un total de cinq appareils. L’annonce a été faite sur Discord, de tous les endroits, par Xiaomi India, et elle couvre les Redmi Note 10, Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 10 Pro Max, Mi 11 Ultra et Poco X3 Pro.









Garantie prolongée

Si vous avez acheté l’un de ces appareils en Inde au cours des deux dernières années et que vous rencontrez actuellement un problème de caméra selfie ou une panne de carte mère, Xiaomi devrait s’en occuper sous garantie. Il s’agit d’une petite extension très particulière, ce qui nous porte à croire que Xiaomi a identifié certains problèmes potentiels avec ces téléphones et pièces en particulier et essaie de résoudre la situation d’une manière ou d’une autre.

Quoi qu’il en soit, les nouvelles conditions ne semblent pas apparaître sur les pages d’informations sur la garantie au moment de la rédaction de cet article, mais nous espérons que Xiaomi India ne gardera pas cette annonce potentiellement importante reléguée à Discord uniquement.

Source 1 | Source 2