Xiaomi India lancera les ventes ouvertes de Mi 11 Ultra le 15 juillet, des remises sur certains modèles Redmi Note 10

Vous avez manqué la première vente du Xiaomi Mi 11 Ultra en Inde ? Vous aurez bientôt une autre chance – Xiaomi lancera la vente ouverte de son téléphone halo le 15 juillet à midi, heure locale.

Il sera disponible en ligne sur Mi.com, Amazon ainsi que dans les magasins physiques, y compris Mi Home. Le prix est le même qu’avant, 70 000 INR (940 $). Assurez-vous de lire notre critique et de regarder notre critique vidéo pour plus de détails sur l’appareil photo et d’autres fonctionnalités du produit phare Mi.

Si l’Ultra dépasse votre budget, vous pouvez consulter les offres sur les téléphones Redmi – la ligne Redmi célèbre son 7e anniversaire et offre des remises sur certains modèles de la série Remi Note 10. Vous pouvez trouver les offres ici. Ils comprennent plus que la série Redmi Note, les téléphones Mi et divers gadgets Xiaomi sont également à prix réduit.

Enfin, Xiaomi perd 33% de son adaptateur Mi 67W SonicCharge 3.0. Vous pouvez le vérifier ici.

Source 1 | Source 2 | Source 3