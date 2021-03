Le fabricant d’électronique chinois Xiaomi a annoncé aujourd’hui sa nouvelle initiative pour l’Inde – Grow With Mi (GWM). Avec cette initiative, la société prévoit de doubler le nombre de points de contact de vente au détail hors ligne ainsi que le nombre de magasins de détail exclusifs en Inde. Mi India compte plus de 15 000 points de contact de vente au détail en Inde, dont plus de 3 000 sont des Mi Stores qui sont des magasins de vente au détail exclusifs pour nos produits Mi et Redmi. Ceux-ci sont répartis dans tous les États, districts et villes de l’Inde. Selon un rapport de Channel Play, il s’agit du plus grand réseau de vente au détail exclusif du pays pour les produits physiques. Mi India a annoncé aujourd’hui qu’il doublerait le nombre total de points de contact à plus de 30 000 au cours de la prochaine année. Mi India doublera également le nombre de magasins Mi exclusifs de 3000+ à plus de 6000 au cours des deux prochaines années. Un ensemble de soutien de Rs 100 crores a également été prévu pour aider les partenaires de vente au détail à mettre en place et à gérer ces magasins au cours des deux prochaines années.

Le programme Grwow With Mi vise à dynamiser les marchés ruraux et créera des opportunités d’emploi pour plus de 10 000 Indiens, a annoncé la société dans un communiqué. Dans le cadre de l’initiative GWM, Mi India présentera également Mi Retail Academy dans laquelle des entrepreneurs de différents horizons seront nourris et formés à partir de la formation sur les produits à la formation en vente, en passant par la gestion des clients et le perfectionnement d’autres compétences générales telles que le marketing, la conception en magasin, le service client, l’excellence de la vente au détail, etc., leur donnant ainsi des connaissances techniques et améliorant leur sens des affaires.

Commentant l’initiative, Manu Jain, MD chez Mi India, a déclaré: «Nous sommes extrêmement ravis d’annoncer le Grow With Mi aujourd’hui. Il s’agit d’un exercice de vente au détail complet qui non seulement encouragera l’esprit d’entreprise, mais codirigera une évolution qui démocratise l’accès à la technologie pour les fans de Mi et les consommateurs à travers le pays. Avec cette nouvelle initiative, nous sommes déterminés à étendre notre présence et à rejoindre nos clients dans le confort de leur ville natale. Nous sommes convaincus que la nouvelle initiative contribuera de manière significative à notre présence de vente au détail hors ligne et aidera également les entrepreneurs potentiels des petites villes et villages à entreprendre leur chemin vers la réussite. »