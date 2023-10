Xiaomi HyperOS fuit dans les captures d’écran

Xiaomi cherche à tourner une nouvelle page dans son logiciel avec HyperOS – le prochain système d’exploitation de la marque qui devrait faire ses débuts sur la série Xiaomi 14. Plusieurs utilisateurs de Weibo ont eu un premier aperçu d’HyperOS et ont partagé des captures d’écran de la nouvelle interface utilisateur.



















Captures d’écran de Xiaomi HyperOS

Xiaomi proposera de nombreuses autres options de personnalisation pour l’écran de verrouillage avec de nouveaux types de modèles, des options d’horloge, de police et de widget, ainsi qu’une personnalisation plus détaillée du fond d’écran. Le centre de contrôle a une apparence plus épurée par rapport à MIUI 14. Les icônes des applications ressemblent à celles de MIUI 14. N’oubliez pas qu’il s’agit des très premières versions bêta d’HyperOS et que Xiaomi pourrait modifier son apparence d’ici la sortie de la version finale.

La série Xiaomi 14 avec HyperOS devrait faire ses débuts le 27 octobre, soit dans un peu plus d’une semaine à ce stade.

Source 1 • Source 2 (les deux en chinois)