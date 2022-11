Xiaomi, Huawei, iQOO et MediaTek reportent les prochains lancements de produits

Certains des lancements de produits à venir les plus médiatisés en Chine seront reportés. La raison en est le décès de Jiang Zemin – l’ancien secrétaire général du Parti communiste chinois. Xiaomi, Huawei, iQOO et MediaTek ont ​​confirmé qu’ils reporteraient leurs lancements de produits dans les prochains jours avec des déclarations officielles sur leurs comptes Weibo respectifs.













déclarations officielles de Xiaomi, Huawei, iQOO et MediaTek (traduction automatique)

La série Xiaomi 13 devait faire ses débuts demain aux côtés de MIUI 14 et de nombreux autres appareils Xiaomi. Huawei devait lancer vendredi une paire de nouvelles montres connectées. La série iQOO 11 et iQOO Neo7 SE devaient devenir officielles le vendredi 2 décembre, ce dernier faisant ses débuts avec le chipset Dimensity 8200 de MediaTek. Nous serons à l’affût de plus d’informations sur les prochains smartphones et leurs dates de lancement reportées.

