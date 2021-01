Xiaomi a récemment officialisé son premier routeur Wi-Fi 6E. le Mi Router AX6000 est au prix de CNY 599 (environ 91 $) et est actuellement disponible à la réservation en Chine et effectuera sa première vente le 8 janvier. Il regorge de fonctionnalités Wi-Fi à venir, que nous mentionnerons sous peu. Cependant, il est difficile de bien se faire une idée de la nouvelle technologie, sans une illustration pratique. Dans un court clip, c’est exactement ce que Xiaomi a fait, plaçant le Mi Router AX6000 au centre d’un immense stade, puis testant l’Apple iPhone 12 Pro Max et le Xiaomi Mi 11 récemment lancé pour la vitesse Wi-Fi à différents angles et distances. L’objectif était de voir dans quelle mesure la bande passante large bande de 800 Mbps entrant dans le routeur finirait par être transmise à chaque téléphone.

Avant de mettre le feu à la section des commentaires, nous réalisons que ce n’est ni un test scientifique ni très pratique à exécuter. Il vise carrément à présenter les avantages théoriques de l’exécution d’un routeur Wi-Fi 6E de pointe, avec un appareil client compatible, comme le Mi 11. La «perte» perçue par Apple ici découle simplement du fait qu’il utilise un routeur légèrement plus ancien. Modem Qualcomm X55, équipé du sous-système FastConnect 6800 de la société pour le Wi-Fi, tandis que le Mi 11 bénéficie du dernier et meilleur modem Qulcomm X60, avec son FastConnect 6900. Sans entrer dans trop de détails techniques, ce dernier a accès au nouvelle bande 6 GHz, qui est l’une des principales choses que le «E» du Wi-Fi 6E désigne par rapport au Wi-Fi 6 «de base». Il exécute ensuite un fonctionnement avancé à 4 flux (2×2 + 2×2) Dual Band Simultaneous (DBS) , lui permettant de combiner une connexion 2×2 6 GHz avec une connexion 2×2 5 GHz en plus, pour une vitesse de pointe maximale théorique de 3,6 Gbps.

Bien sûr, vous avez besoin d’un routeur compatible et capable pour vous rapprocher même de ces vitesses, c’est là que le Mi Router AX6000 entre en jeu. Il a une sortie sans fil cumulée maximale théorique de 6000 mégaoctets / s et est également équipé d’un LAN 2,5 Gbps Port. Ce dernier est conforme à la norme IEEE 802.3bz et peut fonctionner avec les câbles Ethernet Cat 5e existants, ce qui en fait un excellent moyen de mise à niveau, car les connexions Internet à domicile commencent à dépasser la barre des 1 Gbps à certains endroits.

Par rapport au Wi-Fi 6 « vanille », qui, soit dit en passant, est également une mise à niveau majeure et attendue depuis longtemps sur Wi-Fi ac (Wi-Fi 5), dont vous pouvez en savoir plus ici, Wi-Fi 6E et le Mi Router AX6000 en particulier offre une bande passante 4 × 4 160 MHz, soit le double de la bande passante 4 × 4 80 MHz du Wi-Fi 6. Ensuite, il y a la technologie de transmission haute vitesse à modulation QAM 4K, qui prétend compresser la transmission de données et atteindre une densité 20% supérieure et donc 20% de transfert de données en plus en même temps par rapport à la génération précédente 1024 QAM. Tirant parti de cela et de 512 Mo de RAM embarquée, le Mi Router AX6000 promet des vitesses fulgurantes pour un seul appareil, ainsi que la prise en charge de jusqu’à 248 clients simultanés. Une fonctionnalité qui deviendra de plus en plus importante avec la prolifération de la technologie IoT.













Routeur Xiaomi Mi AX6000

Avec six amplificateurs de signal indépendants, le Mi Router AX6000 promet également une excellente couverture et pas seulement dans un grand stade ouvert. Un seul routeur devrait pouvoir couvrir efficacement un grand appartement de trois chambres. Et si vous avez besoin de quelque chose au-delà, l’AX6000 prend en charge Xiaomi Mesh. Il existe également d’autres fonctionnalités logicielles intelligentes incluses, telles que la randomisation automatique des mots de passe Wi-Fi et la synchronisation avec les appareils intelligents Xiaomi prenant en charge Xiaomi ChangKai Connect. En outre, l’AX6000 peut identifier intelligemment certains téléphones Xiaomi / Redmi et basculer automatiquement l’optimisation du réseau spécifique au jeu pour leur trafic Wi-Fi, si nécessaire.

Il n’y a toujours pas de mot sur la disponibilité internationale du Mi Router AX6000. Mais à en juger par la vitesse à laquelle certains des autres routeurs récents de la société, comme l’AX3600 ou l’AX5, gèrent les ROM internationales et les versions sur le marché, nous devrons peut-être attendre un peu le Mi Router AX6000.

Source 1 (en chinois) | Source 2 (en chinois) | Via 1 | Via 2