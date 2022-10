Xiaomi F2 Fire TV Review : Streamer à petit budget

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Bas prix

Système d’exploitation Fire TV intégré

Lecture gratuite Les inconvénients Mauvaises performances de jeu

Pas de prise en charge eARC

Le HDR manque d’impact Notre avis Si vous voulez une télé 4K à bas prix pour regarder les services de streaming, alors ce premier Xiaomi est une option décente. Le système d’exploitation Fire TV familier est associé à Freeview Play, et c’est un jeu d’enfant à utiliser.

Prix ​​lors de l’examen

Indisponible aux États-Unis

Le fabricant de smartphones Xiaomi fait une bonne première impression avec cet écran plat LED alimenté par Fire TV. Ce n’est pas le genre d’ensemble qui remportera des distinctions en matière de conception ou de performances, mais si la facilité d’utilisation et la diffusion en continu sont ce que vous recherchez, cela convient parfaitement.

Nous avons déjà vu des ensembles avec Fire TV intégré (Currys propose des modèles de marque JVC avec la même interface), et il n’y a pas de surprises ici. La convivialité est élevée et il n’y a pas de clé de diffusion externe à craindre – c’est comme avoir une clé Fire TV intégrée. Cependant, en ce qui concerne les performances audiovisuelles, le F2 est plutôt un sac mitigé…

Nous testons le 50 pouces de la gamme, le Xiaomi F2 L50M7, mais vous pouvez également l’obtenir en 43 et 55 pouces.

Caractéristiques de conception

La qualité de construction est présentable mais superficielle. L’écran est encadré d’une micro lunette, tandis que deux pieds largement espacés sont positionnés au bord de l’ensemble, vous aurez donc besoin de gros meubles audiovisuels pour les accueillir. C’est léger, mais cela pourrait être un bonus si vous voulez le fixer au mur.

Les connexions comprennent quatre ports HDMI, dont l’un prend en charge l’ARC (old school) mais pas l’eARC moderne. Il y a aussi deux ports USB, Ethernet, une sortie audio optique numérique et une entrée AV minijack. La connectivité sans fil se fait via Bluetooth 5.0 et Wi-Fi. Il existe également un support pour Apple Airplay.

Steve May / Fonderie

L’ensemble offre un choix d’entrées de tuner aérien satellite et terrestre, ce dernier Freeview Play étant activé pour les téléspectateurs britanniques. Il y a un emplacement CI, pour les territoires qui en ont besoin.

La télécommande ressemble beaucoup à un zapper Amazon Fire TV standard, avec quelques boutons supplémentaires et des raccourcis dédiés pour Prime Video, Netflix, Disney Plus et Freeview Play.

Steve May / Fonderie

Ce dernier n’est pas vraiment intégré, il est adjacent, à un clic de souris. TV Guide affiche un EPG Freeview standard, avec une fonction d’image dans l’image. Vous pouvez revenir en arrière pour accéder aux émissions que vous avez peut-être manquées et qui sont disponibles sur les services de rattrapage.

La navigation entre les deux interfaces utilisateur est un peu lente et un peu maladroite ; pour accéder aux menus image et son, vous devez appuyer longuement sur le bouton principal d’accueil, ce qui est inhabituel.

Compte tenu de son héritage amazonien, l’ensemble fonctionne avec Amazon Alexa. La télécommande est livrée avec un microphone intégré pour utiliser l’assistant numérique. Lorsqu’il est pressé, le téléviseur passe automatiquement en mode d’écoute, il n’est pas nécessaire d’utiliser le mot de réveil Alexa. Vous pouvez demander à Alexa toutes les choses normales, y compris les prévisions météorologiques et les informations générales.

Steve May / Fonderie

Vous pouvez également naviguer vocalement vers différentes applications ou rechercher des genres. La prise en charge du service de streaming est excellente, de sorte que tous les principaux fournisseurs sont disponibles, notamment Netflix, Disney+, Now, Freevee, PlutoTV, YouTube et Discovery+.

Freeview Play, quant à lui, est livré avec tous les principaux services de rattrapage grand public intégrés, ainsi que la variété habituelle de recommandations organisées.

Qualité de l’image

Il est temps de gérer les attentes : pour le type d’argent demandé pour le F2, vous ne devriez pas vous attendre à une performance HDR de premier ordre. Les performances HDR de l’ensemble sont légèrement inférieures à ce que nous espérions voir à ce prix, en fait. J’ai mesuré une luminosité maximale HDR de 285 nits en utilisant une fenêtre de 10 % avec le rétroéclairage dynamique désactivé.

Bien que l’ensemble soit compatible HDR, reconnaissant HDR10 et HLG, il n’a pas vraiment la luminosité pour faire quoi que ce soit avec l’un ou l’autre.

Ce que vous obtenez, ce sont des images SDR toujours percutantes, grâce à un bon niveau d’image moyen, des couleurs un peu sursaturées et des détails fins.

Steve May / Fonderie

Les modes d’image incluent Standard, Film, Dynamique, Sport, Jeu et PC. Le mode Standard a un peu plus de punch que le mode Film, qui a tendance à perdre les détails des ombres dans les scènes plus sombres.

Comme il sied à sa nature plug-and-play, il n’y a pas beaucoup de plongée dans les menus en profondeur, mais vous pouvez activer ou désactiver le rétroéclairage dynamique, et la luminosité du rétroéclairage est variable. Il n’y a pas de gradation locale ici, cependant.

Aventurez-vous dans le menu Paramètres avancés et vous pourrez régler le contraste, la luminosité, le contraste et le gamma. Parmi les options d’interpolation figurent un mode Cinéma naturel (recommandé) et un lissage de mouvement variable (moins c’est mieux).

Steve May / Fonderie

Les performances du niveau de noir sont invariablement limitées. L’écran ne peut pas s’assombrir complètement et, par conséquent, il est préférable de le voir dans des pièces avec un peu de lumière ambiante.

Le F2 dispose d’un mode Game dédié, mais ce Xiaomi n’est en aucun cas un téléviseur gaming premium. J’ai mesuré le décalage d’entrée à 36 ms (1080p/60fps) en mode Jeu (en mode Standard, le décalage d’entrée monte à plus de 100 ms).

Qualité sonore

Inévitablement, l’audio est l’un des aspects les plus faibles de l’ensemble. Le Xiaomi F2 utilise des haut-parleurs stéréo dirigés vers le bas, qui s’appuient fortement sur le milieu de gamme, il y a donc une certaine sensation de poids. La puissance de sortie est évaluée à 2x12W.

L’ensemble transmettra l’audio 5.1 via HDMI à une barre de son ou à un système en attente, mais il n’y a pas de prise en charge de Dolby Atmos sur ses applications de streaming.

Steve May / Fonderie

Prix ​​et disponibilité

Le Xiaomi F2 est disponible en trois tailles d’écran : 43, 50 et 55 pouces, respectivement à 399 £, 449 £ et 499 £. Prenez ces prix avec une pincée de sel, car vous pourrez presque certainement les acheter à moindre coût, en particulier lorsqu’Amazon organise une grande vente.

amazon Royaume-Unis est le principal endroit pour acheter le F2 car curieusement, vous ne pouvez pas l’obtenir dans la boutique officielle Mi. L’autre détaillant qui le vend est Kleinfeld.

En Europe, Xiaomi vend le même trio de taille d’écran, au prix de 399 €, 417 € et 464 €. Il n’y a pas d’équivalent Xiaomi Fire TV aux États-Unis. En effet, la marque chinoise fabrique outre-Atlantique des boîtiers de streaming pour la plateforme rivale Google Android.

Consultez notre tableau des meilleurs téléviseurs économiques pour plus d’options.

Verdict

Le Xiaomi F2 fait tout ce que vous pourriez attendre compte tenu du prix. Il combine le portail Fire TV riche en contenu avec un panneau budgétaire LCD LED généralement acceptable, et présente un sens vestimentaire à l’emporte-pièce.

Par conséquent, il est préférable de le considérer comme un deuxième ensemble pour une chambre ou une cuisine, ou pour un visionnage non critique. Les images sont nettes avec les sources 4K natives (pas tellement HD améliorées), et le son est suffisamment clair pour un achat économique.

Bon rapport qualité-prix dans l’ensemble, mais les joueurs devraient emmener leurs consoles ailleurs.

