Dans un article publié sur Weibo, Xiaomi explique comment il a résolu quelques problèmes liés à la dissipation de chaleur lorsqu’il s’agit d’autres appareils pliables. Xiaomi explique que l’un des problèmes avec les appareils pliables est que la capacité dont l’appareil peut dissiper la chaleur dépend de son pliage ou non. L’autre problème (lié) est que le déséquilibre réside dans le fait que le côté de l’appareil qui contient le SoC recueillera toujours plus de chaleur.

Avec le Mi Mix Fold, Xiaomi a développé un mécanisme de dissipation de chaleur «papillon» qui peut dissiper la chaleur d’un côté du téléphone à l’autre, à travers le mécanisme de charnière. Cela signifie que la zone de refroidissement totale est beaucoup plus grande que celle d’un smartphone non pliable.

Selon Xiaomi, le Mix Fold «a été équipé de la technologie de dissipation thermique multidimensionnelle la plus luxueuse et la plus avancée de l’industrie». Le Mix Fold utilise une combinaison de refroidissement liquide, de gel thermique, de feuilles de graphite multicouches, de feuilles de graphite résistantes à la flexion et d’une feuille de cuivre. Cela donne au Mi Mix Fold une surface totale de dissipation thermique de 22 583,7 mm2 (35 pouces carrés).

Pour «relier» les deux côtés du téléphone afin de dissiper la chaleur, Xiaomi a développé le «tunnel de transfert de chaleur». Ceci a été réalisé grâce au matériau en graphite résistant à la flexion. Cette résistance à la flexion a été obtenue grâce à une peau de «micro airbag bionique d’articulation» le long du graphite qui laisse encore passer la chaleur lorsqu’elle est pliée. Xiaomi dit que ce matériau n’a perdu que 3 à 5% de sa capacité à transférer la chaleur après avoir été plié à 180 degrés 200000 fois.

L’image ci-dessus montre le processus nécessaire pour rendre le graphite pliable. Cela implique plusieurs processus de fabrication.

Le Xiaomi Mi Mix Fold devrait être mis en vente en Chine à partir d’aujourd’hui, vendredi 16 avril. Le smartphone est alimenté par le chipset Snapdragon 888, il dispose d’un écran externe de 6,52 pouces, d’un écran pliable interne de 8,01 pouces, d’une batterie de 5020 mAh avec charge rapide 67W, appareil photo principal 108MP avec objectif liquide + caméra ultra-large 13MP + téléobjectif 8MP.

Le modèle 12 Go / 256 Go coûtera 10000 CNY (~ 1533 USD). une option de stockage de 12 Go / 512 Go sera vendue au détail pour 11000 CNY (~ 1686 USD), et la variante 16 Go / 512 Go coûtera 13000 CNY (1993 USD).

