Alors que le Mi 11 était l’attraction vedette de l’événement d’aujourd’hui, Xiaomi a profité de l’occasion pour signaler ses progrès jusqu’à présent. L’année dernière, la société est devenue le troisième plus grand fabricant de smartphones au monde (aidé par la disparition de Huawei, bien sûr).

Elle est désormais la marque n ° 1 sur 10 marchés et dans le top 3 sur 36 marchés. Xiaomi est la marque à la croissance la plus rapide dans le segment haut de gamme avec une croissance impressionnante de 3639% sur un an au troisième trimestre 2020 (sur la base des données Canalys pour le segment de 500 $ +).

Entre le quatrième trimestre 2019 et le troisième trimestre 2020, Xiaomi a investi 1,3 milliard de dollars en recherche et développement. Et cela porte ses fruits – 2143 tests de caméras qui prenaient auparavant 3-4 jours ont été entièrement automatisés et ne prennent plus qu’un jour.

Le Xiaomi Mi 10 Pro s’est assis au sommet du classement des caméras DxOMark pendant 48 jours, le Mi 10 Ultra a été au sommet pendant près de deux mois et demi. Le laboratoire audio célèbre également son succès, le Mi 10 Pro était le meilleur téléphone lors des tests DxO Audio pendant la majeure partie de 2020.











La R&D de Xiaomi sur les caméras et la technologie audio porte ses fruits

Xiaomi a encore plus de laboratoires – ceux qui l’aident à développer la connectivité 5G, les écrans, à améliorer la stabilité du téléphone et plus encore.











Laboratoires 5G et antennes, tests de stabilité et laboratoire d’optique d’affichage

Quoi qu’il en soit, la sous-marque Redmi a également fait un travail remarquable. La série Redmi Note en particulier, qui a expédié plus de 200 millions d’unités dans le monde. À titre de comparaison, ce nombre n’était que de 140 millions en novembre de l’année dernière et de 100 millions en octobre 2019.

Source 1 | Source 2