Xiaomi est en tête du marché indien des smartphones, Oppo est la seule marque encore en croissance

Il y a quelques jours, Canalys publiait son rapport sur les ventes mondiales de smartphones au troisième trimestre de cette année (juillet à septembre), et revient aujourd’hui avec une évaluation similaire qui se concentre cette fois sur le marché indien des smartphones.

Dans l’ensemble, les livraisons en Inde ont diminué de 6 % au troisième trimestre 2022 par rapport au trimestre de l’année précédente, ce qui, selon Canalys, s’est produit en raison de la faible demande d’appareils bas de gamme. Les expéditions totales se sont élevées à 44,6 millions d’unités, contre 47,5 millions au troisième trimestre 2021.

Xiaomi continue de dominer le marché, avec 9,2 millions d’unités expédiées et une part de marché de 21 %, bien que ces deux chiffres soient en baisse par rapport au troisième trimestre 2022, lorsqu’il a expédié 11,2 millions d’appareils et détenait 24 % du gâteau. En fait, quatre des cinq premières marques ont vu leurs livraisons et leur part de marché chuter par rapport à il y a un an.

La seule exception à cette tendance est Oppo, qui est passé de 6,2 millions d’unités vendues et 13 % de part de marché au T3 2021 à 7,1 millions d’unités vendues et 16 % de part de marché au T3 2022. C’est là une croissance saine de 14 %. Samsung, deuxième, et vivo, troisième, ont le moins chuté en termes de part de marché, à 1 % chacun, bien que la baisse réelle du volume des expéditions ait été de 11 % et 9 %, respectivement.

Xiaomi et realme ont connu le pire en termes d’expéditions, avec 18 % d’unités vendues en moins par rapport au trimestre de l’année précédente.

L’analyste de Canalys, Sanyam Chaurasia, a déclaré ce qui suit :

La contribution des appareils d’entrée de gamme a diminué cette année, tandis que le segment moyen à haut de gamme s’est relativement bien comporté grâce à des promotions agressives. OnePlus d’OPPO et iQOO de vivo ont été les deux marques à l’origine de la croissance de milieu de gamme dans le canal du commerce électronique au cours de cette période. Les smartphones de la catégorie ultra-premium, en particulier les produits phares d’ancienne génération, ont également connu une forte dynamique de demande dans un contexte de baisse de prix. Samsung a offert des remises importantes sur son ancienne génération Galaxy Z Fold3 et la dernière série Galaxy S22 sur les canaux en ligne et hors ligne. De même, la demande pour l’iPhone 13 à prix réduit a dépassé le dernier iPhone 14, dont la proposition de valeur est très similaire à la précédente.

La source