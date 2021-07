Xiaomi est désormais le deuxième plus grand fabricant de smartphones au monde, au coude à coude avec Samsung

Toutes les autres marques chinoises de smartphones ont bénéficié de la disparition internationale de Huawei (à l’exception de Honor), mais aucune plus que Xiaomi, et les nouvelles d’aujourd’hui viennent le confirmer encore une fois.

Selon Canalys, au deuxième trimestre 2021, Xiaomi était le deuxième plus grand fabricant de smartphones au monde en termes de ventes.

Comme vous pouvez le voir, Samsung est toujours n°1 avec 19% de part de marché, bien que Xiaomi respire vraiment à ce stade avec sa réduction de 17%.

Les expéditions de Xiaomi ont augmenté de plus de 300 % en Amérique latine, de 150 % en Afrique et de 50 % en Europe occidentale. Cela dit, son prix de vente moyen par unité est toujours 40 % inférieur à celui de Samsung et 75 % inférieur à celui d’Apple, bien que la société ait récemment lancé plus d’appareils premium (lire : plus chers) et espère clairement augmenter ce nombre. à l’avenir.

Canalys dit que l’objectif de Xiaomi devrait être d’augmenter les ventes de ses téléphones haut de gamme comme le Mi 11 Ultra, mais cela pourrait s’avérer difficile car Oppo et vivo ont pratiquement le même objectif, et contrairement à Xiaomi, ils semblent être prêts à dépenser beaucoup plus sur le marketing conventionnel.

Si sa croissance se poursuit à un rythme soutenu, Xiaomi pourrait très bien dépasser Samsung et devenir à terme le premier fournisseur mondial de smartphones. Apple est actuellement à 14%, tandis qu’Oppo et vivo ont chacun 10% avec une forte croissance également – bien que rien ne se compare aux 83% de Xiaomi au cours du deuxième trimestre 2020.

La source