Xiaomi envisage de remplacer MIUI par MiOS

Xiaomi et son interface MIUI Android sont synonymes depuis 2010. MIUI compte désormais une base d’utilisateurs mondiale de plus de 564 millions d’utilisateurs actifs mensuels et la dernière version disponible est MIUI 14, annoncée en décembre dernier. Il semble que Xiaomi recherche un changement avec la prochaine itération de son interface personnalisée en tant que pronostiqueur fiable Station de discussion numérique est convaincu que Xiaomi remplacera MIUI par un tout nouveau MiOS.

Il reste à voir si MiOS sera simplement une autre interface utilisateur superposée à Android comme MIUI ou si Xiaomi développe réellement un nouveau système d’exploitation mobile. Des rumeurs précédentes suggèrent que Xiaomi cherche à suivre les traces de Huawei en lançant son propre système d’exploitation basé sur Android Open Source Project (AOSP) qui sera disponible sur ses smartphones, tablettes, appareils portables et même sur ceux de Xiaomi. véhicules électriques.







Capture d’écran de la version bêta du développeur MIOS

Xiaomi a déjà déposé le nom MiOS et le domaine mios.cn en Chine et plusieurs rapports faisant état d’une version bêta du développeur MiOS ont circulé dans les médias chinois.

Source (en chinois)