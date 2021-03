Le « méga lancement » de Xiaomi, le 29 mars, à la marque explosive, a mis en avant un grand nombre de nouvelles technologies, y compris les membres très attendus Pro et Ultra de la série de téléphones phares Mi 11 de la société.

Dans l’ensemble, Xiaomi a présenté quatre nouveaux smartphones, ainsi que la dernière entrée de sa populaire série de trackers de fitness Mi Band, le Mi Band 6, ainsi qu’un nouveau routeur compatible WiFi 6, dans l’AX9000 et le Mi Smart Projector 2 Pro. .

Le Mi 11 Pro et le Mi 11 Ultra étaient également accompagnés du Mi 11 Lite 5G et du Mi 11i (qui n’a pas été montré sur scène) avec la promesse de plus de produits – y compris le Mi Mix 4 – qui devraient être dévoilés dans la deuxième partie de son événement de lancement de printemps, qui aura lieu à 19h30 heure locale (12h30 BST) le 30 mars.

Comme vous vous en doutez, le Mi 11 Pro et l’Ultra s’appuient tous deux sur le cadre du Xiaomi Mi 11 standard, qui a été introduit fin 2020 en Chine et plus récemment lancé sur de nombreux marchés internationaux.

Les deux nouveaux produits phares sont alimentés par le chipset Snapdragon 888 de premier plan de Qualcomm et peuvent être utilisés avec jusqu’à 12 Go de RAM. Les écrans AMOLED 120 Hz quadri-courbes 2K avec prise en charge Dolby Vision et protégés par le dernier Gorilla Glass Victus habillent l’avant de chaque téléphone, tandis que les exigences de ces combinés haut de gamme sont chacune satisfaites par une batterie charge sans fil à une puissance impressionnante de 67W (Xiaomi a également introduit un support de charge sans fil de 80W qui peut recharger ses téléphones horizontalement ou verticalement).

Le principal point de discussion dans le cas des deux appareils – et leur plus grande caractéristique de différenciation – doit être la configuration de leur caméra arrière. Le Mi 11 Pro a été utilisé pour introduire un nouveau capteur de caméra principal de 50Mp – le 1 / 1,12in ISOCELL GN2 – apparemment co-développé avec Samsung. Il fait face aux configurations de la caméra sur le Pro et l’Ultra (à la place du capteur principal 108Mp du Mi 11) et prend en charge OIS (stabilisation optique de l’image).

Dans le cas des Pro, il existe également un objectif ultra-large de 13 Mp (avec un FoV de 123 °) et un objectif télémacro périscopique de 8 Mp qui dispose également d’un OIS, d’un zoom optique jusqu’à 5x et d’un niveau de zoom maximal de 50x. Le système de caméra offre également une capture vidéo 8K et une capture au ralenti, avec prise en charge jusqu’à 1920 ips.

Ces capteurs supplémentaires sont remplacés par une paire de snappers Sony IMX586 48Mp sur le Mi 11 Ultra, qui offre un 128 ° lors de la prise d’images ultra-larges et un zoom jusqu’à 120x lors de la prise de vue avec le vivaneau télémacro.