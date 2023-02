Xiaomi donne à Civi 2 une cure de jouvence Hello Kitty

Xiaomi a dévoilé le Civi 2 en septembre en tant que smartphone centré sur les selfies. Il dispose de deux caméras frontales et de deux flashs LED intégrés dans le cadre supérieur, et est livré avec quatre belles couleurs.

Aujourd’hui, la société a dévoilé une nouvelle version – Hello Kitty Special Limited Edition. Il est déjà en précommande sur le site Web de Xiaomi Chine, mais malheureusement, il restera exclusif à la scène nationale.













Xiaomi Civi 2

Le Xiaomi Civi 2 est le même à l’intérieur – un chipset Snapdragon 7 Gen 1, 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Il y a trois caméras à l’arrière, la principale avec un capteur Sony IMX766 de 50 MP. L’accent est toujours mis sur les deux caméras à l’avant – toutes deux avec des capteurs 32MP, l’une avec AF, l’autre avec un FoV de 100 degrés.

Le smartphone commencera à se vendre le 9 février sur le site Web de Xiaomi. Le prix est de 2 799 CNY (410 $), ce qui était le coût initial des versions de base de 12/256 Go, qui sont maintenant légèrement réduits à 2 699 CNY (un peu moins de 400 $).

