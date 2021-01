Xiaomi lancera globalement un nouveau smartphone Redmi Note 9T le 8 janvier. La société de technologie chinoise a partagé le développement sur ses canaux de médias sociaux, ajoutant que le smartphone serait compatible avec la 5G. Le nouveau téléphone Redmi, comme son nom l’indique, rejoindra la série Note 9 que la société a dévoilée en Inde au début de l’année dernière. De plus, Xiaomi a introduit de nouvelles variantes de Redmi Note 9 en Chine en novembre, qui ont encore emprunté des fonctionnalités de sa gamme Mi 10.

Le Redmi Note 9T sera lancé le 8 janvier à 13h00 GMT +1 (17h30 IST), comme l’a révélé la société. Avant son lancement mondial, le smartphone est momentanément apparu sur le site d’Amazon Allemagne, révélant ses spécifications et ses tarifs. La page Amazon a maintenant été supprimée, bien qu’un rapport de Droidholic citant la liste montre que le prochain Redmi Note 9T aurait deux options de stockage de 4 Go + 64 Go et 4 Go + 128 Go à 229 EUR (environ 20 700 Rs) et 269 EUR (environ Rs) 24300), respectivement. Le téléphone aurait des options de couleur Nightfall Black et Daybreak Purple.

Les spécifications mises en évidence dans le rapport indiquent que le Redmi Note 9T sera une version rebaptisée du Redmi Note 9 5G, lancé en Chine en novembre 2020. Cela signifie que le prochain peut comporter un écran Full HD + de 6,53 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. On dit qu’il est livré avec le SoC MediaTek Dimensity 800U, 4 Go de RAM et une batterie de 5000 mAh. Sa configuration de triple caméra arrière comprendrait une caméra principale de 48 mégapixels, une caméra secondaire de 8 mégapixels et une caméra tertiaire de 2 mégapixels. Pour les selfies, il embarquerait un appareil photo de 13 mégapixels.

Pendant ce temps, Xiaomi a dévoilé aujourd’hui le nouveau Mi 10i en Inde avec un appareil photo principal de 108 mégapixels et un SoC Qualcomm Snapdragon 750G. La société a également lancé le smartphone Mi 11 avec le SoC phare Qualcomm Snapdragon 888 le mois dernier. On ne sait pas si le nouveau Redmi Note 9T 5G serait également lancé en Inde.