Xiaomi dévoile un trio de téléphones Redmi Note 10 pour le Royaume-Uni

Xiaomi a officiellement dévoilé la série Redmi Note 10 dans le monde entier, avec trois téléphones confirmés pour le lancement au Royaume-Uni et en Europe – y compris le Note 10 Pro axé sur la photographie.

Le Note 10 Pro est titré par une caméra quad 108Mp, soutenue par un capteur ultra-large, macro et de profondeur. La caméra ultra-haute résolution utilise un binning de pixels 9 en 1 pour maximiser la plage dynamique des photos, mais notez qu’il s’agit d’un capteur d’appareil photo plus petit que celui trouvé dans le produit phare Mi 11 de Xiaomi, également en vedette par un tireur de 108Mp, alors ne n’attends pas tout à fait les mêmes résultats.

L’appareil photo est rejoint par un écran AMOLED plat de 6,67 pouces à 120 Hz, une charge rapide de 33 W pour la lourde batterie de 5020 mAh et un Snapdragon 732G à l’intérieur – le même chipset 4G qui alimente le Poco X3 NFC, actuellement notre recommandation de téléphone à petit budget.

Le Note 10 Pro sera rejoint au Royaume-Uni par le Note 10S et le Note 10 5G aux spécifications inférieures pour compléter la gamme Redmi Note 10.







Le Redmi Note 10S



Le Note 10S a un panneau légèrement plus petit, 60Hz et descend à une caméra principale de 64Mp. Il utilise également le MediaTek Helio G95 au lieu de la puce Snapdragon plus puissante, ce qui en fait un appareil économique plus typique.

Pour ceux qui hésitent à s’engager dans un téléphone 4G en 2021, il y a aussi le Redmi Note 10 5G. Le MediaTek Dimensity 700 gère le traitement et la mise en réseau 5G, et vous obtiendrez un panneau LCD 90Hz (au lieu d’AMOLED), tandis que les spécifications de la caméra se noient à nouveau à 48Mp, sans ultra-large. Vous perdez également la résistance à l’eau IP53 trouvée sur les autres appareils et passez à une charge plus lente de 18 W, vous abandonnez donc beaucoup pour une connexion 5G.







Le Redmi Note 10 5G



Xiaomi a également dévoilé un Redmi Note 10 standard, qui reçoit une version mondiale mais n’a pas encore confirmé les plans de lancement au Royaume-Uni. C’est à peu près la même chose que le Note 10S, mais permute dans un chipset Snapdragon 678 et laisse tomber la caméra principale à 48Mp, donc nous ne manquons probablement pas beaucoup.

Pour brouiller un peu plus les choses, plus tôt dans la journée, la société a révélé les Redmi Note 10, Note 10 Pro et Note 10 Pro Max pour l’Inde, mais les fiches techniques diffèrent des versions mondiales. La Note 10 standard semble être la même partout, tandis que l’Indian Note 10 Pro Max semble correspondre à la Note 10 Pro mondiale, mais l’Indian Note 10 Pro n’a pas d’équivalent exact dans la version mondiale.

Xiaomi n’a pas encore confirmé les prix britanniques pour les téléphones, mais globalement, le Note 10 Pro commencera à 279 USD pour 6 Go de RAM et 64 Go de stockage, avec le Note 10S débutant à 229 $ pour la même configuration, et les Note 10 et Note 10 La 5G commence à seulement 199 $ – bien que les quatre soient disponibles à des prix préférentiels dès le lancement, avec des réductions de 20 à 30 $ dans tous les domaines. Bien que Xiaomi donne des prix en USD, ce ne sont que des lignes directrices et les téléphones ne devraient pas être lancés aux États-Unis.

La série Redmi Note 9 de l’année dernière a commencé à 179 £, alors attendez-vous à quelque chose de similaire lorsque les téléphones atterrissent ici. Le Note 10 Pro devrait arriver au Royaume-Uni début avril, les 10S et 10 5G devraient arriver au cours des prochains mois – bien que d’autres marchés obtiendront ces deux à partir d’avril également.