Xiaomi dévoile un téléphone pliable super fin, le Mi Mix Fold 2

Xiaomi a dévoilé jeudi un téléphone pliable de deuxième génération, clôturant une semaine chargée de lancements de téléphones pliables qui ont vu Samsung et Motorola dévoiler leurs propres combinés pliables.

Le Mix Fold 2, un successeur de la société chinoise téléphone pliable inaugural, est un pliable de style livre que Xiaomi commercialise pour son design ultra-mince, entre autres caractéristiques. Une fois plié, l’appareil mesure 11,2 mm, ce qui signifie qu’il s’agit du téléphone pliable de style livre le plus fin au monde. Il est environ 4 mm plus fin que celui récemment lancé par Samsung Galaxy Z Fold 4. Xiaomi attribue à sa soi-disant charnière micro-goutte d’eau l’aide à la conception mince, qui permet un pli plus serré sur le panneau d’affichage flexible dans la structure de charnière de 8,8 mm de haut.

Le Mix Fold 2 dispose de deux écrans : un panneau de 6,56 pouces sur le couvercle, qui se transforme en un écran intérieur de 8 pouces lorsque vous l’ouvrez. En ce qui concerne les caméras, il y a un capteur frontal de 20 mégapixels et trois caméras à l’arrière qui incluent un téléobjectif.

Le Mix Fold 2 fonctionne sur le dernier chipset Snapdragon 8 Gen Plus 1 de Qualcomm, le même que celui que l’on trouve dans les derniers téléphones pliables de Samsung et Motorola. Il dispose également d’une configuration à deux haut-parleurs Harman Kardon, d’une batterie à double cellule de 4 500 mAh et d’une prise en charge de charge rapide de 67 W. La version de base du Mi Mix Folds est au prix de 8 999 RMB, ce qui se convertit en environ 1 335 $ aux taux de change actuels. Il recevra une sortie en Chine continentale uniquement.

Malgré la vague de lancements cette semaine, les téléphones pliables ne représentent qu’une fraction du marché global des smartphones, bien que les expéditions aient considérablement augmenté en 2021 par rapport à 2020. Selon le Société internationale de données7,1 millions de pliables ont été expédiés en 2021, ce qui représente une augmentation de 264,3 % par rapport à 2020.

Le Mix Fold 2 a été annoncé lors d’un événement virtuel aux côtés d’un robot à taille humaine et de nombreux autres produits Xiaomi, notamment une nouvelle tablette et un smartphone économique.