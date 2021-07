Xiaomi dévoile un moniteur de jeu 27'' 165Hz, un routeur Wi-Fi 6, un nouveau scooter et une friteuse à air

Xiaomi a élargi sa gamme de produits « AIoT » aujourd’hui, une catégorie nébuleuse qui couvre tout, des routeurs Wi-Fi aux friteuses à air. Les deux avec des fonctionnalités intelligentes d’Internet des objets, bien sûr.

Notez que certains d’entre eux ne sont pas nouveaux, quelques gadgets sont disponibles en Chine depuis un certain temps déjà. Mais la plupart d’entre eux sont nouveaux en Europe.

Moniteur de jeu Mi 2K 27″

Ce moniteur de 27 pouces est doté d’une dalle IPS avec une résolution de 2 560 x 1 440 px (16:9) et des angles de vision de 178º. Il porte le label VESA DisplayHDR 400, ce qui signifie qu’il a une luminosité maximale d’au moins 400 nits. Il couvre également 95% de l’espace colorimétrique DCI-P3. Notez qu’il s’agit d’un panneau 8 bits avec un rapport de contraste de 1 000:1.

Ce qui en fait un moniteur de jeu, c’est la prise en charge des taux de rafraîchissement jusqu’à 165 Hz, Adaptive Sync est également pris en charge. Il a un temps de réponse de 4 ms (gris à gris), qui peut être réduit à 1 ms à l’aide de la fonction Intelligent Motion Blur Control.

Le moniteur est livré avec un DisplayPort 1.4 et un HDMI 2.0 pour la vidéo. Il y a aussi un seul port USB-A 3.0, plus une prise jack 3,5 mm. Dans la boîte, vous trouverez une base et un support, ainsi que du matériel pour le fixer au mur.









Moniteur de jeu Xiaomi Mi 2K 27″

Le moniteur de jeu Xiaomi Mi 2K 27″ coûtera 450 €.

Mi Routeur AX9000

Il s’agit du premier routeur Wi-Fi 6 tri-bande de Xiaomi. Il dispose d’un total de 12 antennes externes qui couvrent la bande 2,4 GHz (jusqu’à 1 148 Mbps de bande passante) et deux bandes 5 GHz (4 804 Mbps + 2 402 Mbps), dont l’une est dédiée aux jeux, afin que les autres appareils du réseau n’interférera pas.

Le routeur dispose d’un port WAN de 2,5 Gbit/s et de quatre ports LAN gigabit, ainsi que d’un seul port USB-A 3.0. Il est alimenté par un chipset Qualcomm 14 nm avec six cœurs Cortex-A53 fonctionnant à 2,2 GHz et deux cœurs NPU à 1,7 GHz. Le chipset est connecté à 1 Go de RAM. Un ventilateur de refroidissement intégré garantit des performances constantes.

Outre les 12 antennes Wi-Fi, il existe également une antenne AIoT dédiée qui permet au routeur d’agir comme un hub pour vos gadgets domestiques intelligents compatibles Xiaomi.









Xiaomi Mi Routeur AX9000

Le Xiaomi Mi Router AX9000 peut être le vôtre pour 300 €.

Soit dit en passant, nous publierons des critiques sur le moniteur de jeu et le routeur AX9000 dans un court laps de temps, alors revenez bientôt pour un aperçu détaillé.

Redmi Buds 3 Pro

Les Redmi Buds 3 Pro ont été annoncés la semaine dernière, une version mondiale des Air Dots 3 Pro. Ces écouteurs TWS sont dotés de l’ANC (jusqu’à 35 dB), du Bluetooth 5.2 avec prise en charge multipoint (connexion à deux appareils simultanément) et de 28 heures d’autonomie totale.

Le Buds 3 Pro coûtera 70 € en Europe.

Mi scooter électrique 3

Ce modèle a une batterie de 275 Wh pour une autonomie allant jusqu’à 30 km (18,6 miles). Le moteur électrique peut fonctionner à 300W en continu avec une puissance maximale atteignant 600W. La vitesse de pointe est limitée à 25 km/h pour se conformer aux réglementations locales et il peut affronter des pentes de 16%. Il s’agit essentiellement du moteur du Pro 2 et de la batterie des scooters 1S. Une recharge complète prend 8,5 heures.

Le nouveau modèle pèse 13 kg (28,6 lb) et a une charge maximale de 100 kg. Xiaomi a repensé le mécanisme de pliage avec une conception en 3 étapes. L’écran LCD a également été amélioré.

Les autres caractéristiques comprennent un châssis en aluminium de qualité aérospatiale, des pneus, un eABS à l’avant et un frein à disque à double plaquette à l’arrière, un phare 2W et deux coloris : Onyx Black et Gravity Grey.















Scooter électrique Xiaomi Mi 3

Le Xiaomi Mi Electric Scooter 3 sera disponible pour 450 €.

Friteuse Mi Smart Air 3.5L

Cette friteuse à air intelligente peut être contrôlée via l’application Mi Home, qui proposera plus de 100 recettes différentes à essayer. En utilisant l’application, vous pouvez programmer la cuisson jusqu’à 24 heures à l’avance et vous pouvez utiliser des commandes vocales (Google Assistant et Amazon Alexa sont pris en charge) pour démarrer ou suspendre le processus de cuisson et vérifier le temps de cuisson restant. Vous pouvez également utiliser l’écran OLED à l’avant pour vérifier ces informations.

La friteuse à air peut contenir 3,5 L (3,7 pintes) et peut cuire à des températures allant de 40 °C à 200 °C (104 °F à 392 °F). Outre la friture à l’air, cela peut également être utilisé pour la cuisson, la décongélation et même la fabrication de yaourt.









Friteuse Xiaomi Mi Smart Air 3.5L

La friteuse Xiaomi Mi Smart Air Fryer 3.5L sera vendue 100 €.

La source