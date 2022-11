Xiaomi dévoile un concept de téléphone avec une monture pour objectifs Leica M basée sur le 12S Ultra

Xiaomi a réduit l’écart entre les smartphones et les appareils photo numériques haut de gamme avec la sortie du Xiaomi 12S Ultra et de son capteur 1″. Mais même cela a des objectifs à focales fixes comme un smartphone typique. Maintenant, la société offre un rare aperçu des coulisses – il y avait en fait deux projets en cours de développement simultanément, dont l’un est devenu le 12S Ultra. L’autre est un hybride entre un smartphone et un appareil photo sans miroir.

Cet appareil concept dispose d’un deuxième capteur de 1″, qui n’est pas recouvert par sa propre lentille (mais il est recouvert d’un verre saphir pour la protection). Cela permet à l’utilisateur de fixer des objectifs à monture Leica M, ouvrant la porte à une utilisation (semi-)professionnelle. La grande variété d’objectifs est combinée à une application d’appareil photo avancée qui prend en charge la mise au point maximale, les lignes zébrées, un histogramme et d’autres outils auxquels les photographes s’attendent. Et le support RAW 10 bits, bien sûr.













Un concept hybride smartphone/appareil photo hybride basé sur le Xiaomi 12S Ultra

Cela nécessite un adaptateur, ce qui rend l’appareil encombrant. Cependant, notez que nous avons dit deuxième Capteur 1 “- ce concept peut prendre des photos et des vidéos comme un téléphone ordinaire car il a le même appareil photo principal que le 12S Ultra (capteur 1”, objectif 23 mm) et un appareil photo ultra large (13 mm), ceux-ci peuvent être utilisés sans aucun extra Matériel.

Il y avait déjà des accessoires d’objectif pour smartphones, mais c’est une conception imparfaite – la lumière doit passer à la fois à travers l’objectif externe et l’objectif du téléphone, ce qui entraîne des pertes de lumière et une image plus douce. Ce concept Xiaomi est différent en ce sens qu’un objectif Leica attaché envoie la lumière directement au capteur (à l’exception du verre de protection qui empêche la poussière et l’eau d’entrer).















Exemples d’appareils photo de l’appareil concept Xiaomi 12S Ultra (12MP)

Cela fonctionne plus comme un appareil photo sans miroir 1″ lorsqu’un objectif est fixé. Contrairement à un appareil photo sans miroir typique, cependant, cet appareil est également doté des compétences avancées en photographie computationnelle activées par le puissant chipset Snapdragon 8+ Gen 1.











Échantillons d’appareils photo en noir et blanc de l’appareil concept Xiaomi 12S Ultra (12MP)

Encore une fois, c’est différent pour les objectifs supplémentaires qui vont au-dessus de l’objectif du smartphone. Ce n’est pas non plus comme les caméras de type objectif que Sony repoussait d’une décennie en arrière. C’étaient des appareils photo numériques de compétition, le téléphone n’était que l’écran. Et ce n’est pas comme les appareils photo alimentés par Android qui avaient des fonctionnalités de téléphone. Ceux-ci n’avaient pas de lentilles amovibles. C’est quelque chose d’assez unique construit par Xiaomi et Leica.

Nous n’avons pas tous les détails sur cet appareil concept, mais il est clairement issu de la même écurie que le Xiaomi 12S Ultra. Il a même le même dos en similicuir adhérent et il bénéficie également d’une résistance totale à la poussière et à l’eau IP68. La société a ajouté des renforts au cadre où la lentille se fixe pour le rendre plus solide.

Xiaomi n’a donné aucune indication quant à la vente de cet appareil concept basé sur 12S Ultra. Peut-être que ce ne sera pas le cas et peut-être que cela ne devrait pas être le cas – le prochain Xiaomi 13 Pro aurait également un capteur de 1 pouce, peut-être qu’une édition spéciale de cet appareil serait plus appropriée. Quoi qu’il en soit, Sony ferait mieux d’en tenir compte lors de la planification de son prochain téléphone Xperia Pro.

La source (en chinois) | Passant par