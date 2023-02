Xiaomi dévoile Poco X5 Pro avec Snapdragon 778G, Poco X5 rejoint

La série Poco X offre généralement un écran à taux de rafraîchissement élevé, une grande batterie à chargement rapide et un chipset d’un bon rapport qualité-prix (laissant des performances phares aux téléphones F). La série X5 vérifie toutes ces cases et bien que l’appareil photo soit rarement au centre, le nouveau modèle Pro affiche un capteur 108MP. Cette fois-ci, il y a aussi un téléphone vanille, mais nous y reviendrons.

Le Xiaomi Poco X5 Pro est un successeur direct du X4 Pro à peu près à la même époque l’année dernière. Le châssis a été allégé, en fait, à 7,9 mm, c’est le téléphone X le plus fin à ce jour (et le troisième plus fin de la famille Poco, battu seulement par quelques téléphones F).











Poco X5 Pro

La principale mise à niveau de cette génération est le Snapdragon 778G – la puce 6 nm (TSMC) avec un GPU Adreno 642L de qualité phare. Le nouveau chipset est nettement plus rapide dans tous les domaines que le Snapdragon 695 qui alimentait le X4 Pro.

Cette année, Xiaomi a également équipé le Pro du double du stockage de base, 128 Go, mais a maintenu la RAM de base à 6 Go. Il existe une option 8/256 Go si vous avez besoin de plus des deux (dans les deux cas, il s’agit de RAM LPDDR4X et de stockage UFS 2.2). Le téléphone fonctionne sous Android 12 avec MIUI 14 pour Poco prêt à l’emploi.









Le Poco X5 Pro passe au Snapdragon 778G • jusqu’à 8 Go de RAM réelle et jusqu’à 5 Go de RAM virtuelle

L’affichage est une autre mise à niveau. Il s’agit toujours d’un panneau AMOLED de 6,67 pouces avec une résolution de 1 080 x 2 400 pixels, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 240 Hz. Cependant, il restitue désormais des couleurs 10 bits avec une couverture à 100 % de l’espace colorimétrique DCI-P3. L’écran est plus lumineux pour démarrer, atteignant un pic de 900 nits (au lieu de 700 nits). La gradation est gérée par un système PWM haute fréquence de 1 920 Hz. La protection est toujours assurée par Gorilla Glass 5.

Le système de caméra est le même, en ce qui concerne les caméras. Cela signifie que le module principal comprend un capteur 108MP 1/1,52″, qui est rejoint par un module ultra grand angle 8MP (120°) et une caméra macro 2MP, plus une caméra 16MP à l’avant.









L’appareil photo principal de 108 MP bénéficie d’un enregistrement vidéo 4K grâce au chipset plus rapide

Cela ne veut pas dire que l’appareil photo est sans amélioration – le Snapdragon 778G apporte un FAI plus rapide (2 gigapixels par seconde) et un NPU plus puissant (12 TOPS). La mise à niveau la plus évidente consiste à activer l’enregistrement vidéo 4K (au lieu de 1080p @ 30fps sur son prédécesseur, embarrassant pour un téléphone Pro). De plus, l’utilisation de l’appareil photo est également plus rapide, par exemple, prendre une photo est 69 % plus rapide, le mode nuit a été accéléré de 38 %.

Le nouveau chipset permet également une connectivité locale plus rapide avec Wi-Fi 6 (ax) et Bluetooth 5.2 (à partir de Wi-Fi 5 et BT 5.1). De plus, il y a une prise casque 3,5 mm, un blaster IR et (dans certaines régions, au moins) NFC.

Le téléphone dispose également d’un port USB-C qui ravitaille la batterie de 5 000 mAh à 67 W à l’aide du chargeur inclus.

Le Poco X5 Pro est disponible en bleu, noir et jaune, marque de fabrique de la marque.

Voici les meilleures fonctionnalités du Poco X5 Pro en un coup d’œil :

Le Xiaomi Poco X5 garde le Muflier 695 chipset du X4 Pro mais a le double du stockage de base à 128 Go. Comme le nouveau Pro, il a également une version 8/256 Go et fait mieux – il dispose d’un emplacement microSD pour jusqu’à 1 To de plus (notez que ce téléphone dispose d’un emplacement pour carte hybride). Le modèle vanille est lancé avec l’ancien MIUI 13 pour Poco prêt à l’emploi.









Le Poco X5 vanille conserve le Snapdragon 695, dispose d’un écran AMOLED de 6,67″ à 120 Hz

L’écran mesure 6,67 pouces avec la même résolution FHD + et le même taux de rafraîchissement de 120 Hz que le Pro. Cependant, il s’agit d’un panneau 8 bits et utilise l’ancien Gorilla Glass 3. Cela dit, la luminosité maximale est encore plus élevée, atteignant un pic de 1 200 nits.

L’appareil photo et la batterie ressemblent davantage à ce qu’aurait pu être un hypothétique Poco X4 à la vanille (Xiaomi n’a jamais sorti un tel téléphone). Il dispose d’un appareil photo principal de 48MP (plafonné à la capture vidéo 1080p en raison du chipset), d’un ultra large 8MP (118°) et d’un macro 2MP, ainsi que d’un appareil photo selfie 13MP à l’avant.











Poco X5

La batterie a la même capacité, 5 000 mAh, bien que la vitesse de charge soit réduite à 33 W. Vous obtenez toujours un chargeur dans la boîte, cependant, un adaptateur 33W qui peut faire un 0-100% en 68 minutes.









Batterie 5 000 mAh avec charge rapide de 33 W (0-100 % en 68 minutes)

Alors que la connectivité sans fil est un peu plus ancienne que le Pro (Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1), le X5 dispose toujours d’une prise casque 3,5 mm, d’un blaster IR et (dans certaines régions) NFC.

Le Poco X5 vanille avec 6/128 Go de mémoire peut être le vôtre pour 250 $/250 €, le modèle 8/256 Go est de 300 $/300 €. Cependant, il existe des prix pour les lève-tôt pour les deux options, ramenant le coût à 200 $/200 € et 250 $/250 €, respectivement.









Tarification Poco X5 • Réductions pour les lève-tôt pour le X5

Le Poco X5 Pro commence à 300 $/300 € pour le modèle de base 6/128 Go et monte jusqu’à 350 $/350 € pour celui 8/256 Go. Celui-ci bénéficie également de réductions pour les lève-tôt, donc si vous êtes rapide, vous pouvez les récupérer pour 250 $/250 € et 300 $/300 €, respectivement.









Prix ​​du Poco X5 Pro









Prix ​​​​early bird pour le Poco X5 Pro

Le X5 et le X5 Pro seront disponibles à partir du 7 février (demain), mais notez que les prix peuvent varier selon les régions. Les deux téléphones seront disponibles via un large éventail de partenaires commerciaux, les voici :









Les revendeurs qui proposeront les Poco X5 et X5 Pro

Le Poco X5 Pro se dirige vers l’Inde la semaine prochaine (les rumeurs avaient raison, le vanilla X5 n’y sera pas disponible). Le modèle de base 6/128 Go a un PDSF de 23 000 ₹, le 8/256 Go sera de 25 000 ₹. La première vente aura lieu sur Flipkart à partir de midi le 13 février (lundi prochain). Notez que vous pourrez réduire de 2 000 ₹ le prix avec une remise instantanée ou un bonus d’échange (le bonus lui-même peut atteindre 20 000 ₹).