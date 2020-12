Xiaomi a dévoilé la dernière interface personnalisée MIUI 12.5 pour les smartphones Mi et Redmi. Il s’agit d’un suivi du MIUI 12 qui est livré avec une interface et des fonctionnalités de confidentialité améliorées, une gestion optimisée des applications, etc. Le fabricant chinois de smartphones affirme que la nouvelle itération MIUI utilise 20% de mémoire en moins et 17% de batterie en moins par rapport aux ROM personnalisées de la génération précédente. On dit notamment que MIUI 12.5 contient moins d’applications préchargées par rapport à l’iOS d’Apple, l’EMUI de Huawei et le système d’exploitation couleur de Vivo. Xiaomi a également lancé son nouveau smartphone Mi 11 en Chine plus tôt dans la journée, qui sera livré avec la dernière version de MIUI prête à l’emploi.

Lors de son événement de lancement, Xiaomi a précisé que le MIUI 12.5 n’était rien de moins qu’une interface utilisateur à part entière. Comme mentionné, la dernière version est livrée avec une esthétique et un design visuel améliorés qui seraient plus efficaces que les itérations précédentes. Il contient un « Super Wallpaper » qui consomme 40% de batterie en moins. Les nouveaux fonds d’écran peuvent également changer l’ambiance pour correspondre à l’heure de la journée. De plus, il ajoute le nouveau MIUI + qui améliore le multitâche entre les smartphones Xiaomi et les PC avec le système d’exploitation Windows.

La ROM personnalisée MIUI 12.5 apporte en outre de nouveaux sons de notification d’animaux répartis dans quatre habitats principaux: la forêt tropicale d’Amérique du Sud, l’Australie, les prairies d’Afrique de l’Est et le cercle polaire arctique. La société a collaboré avec la British Library, des zoologistes et des artistes sonores du monde entier pour capturer les sons d’environ 120 créatures. Outre les nouvelles notifications sonores, MIUI 12.5 apporte également un retour haptique amélioré. En termes de confidentialité, l’interface personnalisée de dernière génération empêche les applications d’accéder à votre emplacement, aux données privées, à l’accès au presse-papiers et à d’autres informations sensibles.

Plus tôt dans la journée, Xiaomi a commencé l’enregistrement des tests bêta fermés MIUI 12.5 en Chine et actuellement, les smartphones 21 Mi et Redmi seraient éligibles au programme. Les 21 modèles éligibles au programme de test bêta fermé incluent Mi 10, Mi 10 Pro, Mi 10 Ultra, Mi 10 Youth Edition, Redmi K30, Redmi K30 5G, Redmi K30 Pro 5G, Redmi K30i 5Gv, Redmi K30S Ultra, Redmi K30 Ultra, Xiaomi Mi 9, Mi 9 SE, Mi CC9e, Mi CC9 Pro, Redmi K20, Redmi K20 Pro, Redmi 10X 5G, Redmi 10X Pro 5G, Redmi Note 9 5G, Redmi Note 7 et Redmi Note 7 Pro.