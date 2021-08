Xiaomi dévoile le RedmiBook 15 Pro et l’édition e-Learning pour l’Inde avec des processeurs Intel de 11e génération

Xiaomi a dévoilé une paire d’ordinateurs portables équipés d’Intel pour le marché indien. Le RedmiBook 15 Pro est le modèle haut de gamme avec un processeur Intel série H de 11e génération, l’autre modèle est spécialement conçu pour les étudiants, le RedmiBook e-Learning Edition. Notez que le Pro est différent de celui que nous avons vu en Chine plus tôt cette année.

RedmiBook 15 Pro

Il s’agit d’un ordinateur portable de 15,6 pouces avec un écran 1080p et un corps en polycarbonate au fini métallique brossé. Cela lui permet d’être assez fin et léger, 19,9 mm et 1,8 kg (3,97 lb). Avec sa batterie de 46 Wh, cet ordinateur portable peut tenir 10 heures sur une seule charge et il est livré avec un adaptateur de 65 W.

Il est alimenté par la puce Intel i5-11300H, 10 nm SuperFin avec un TDP allant jusqu’à 35W. Il possède 4 cœurs (8 threads) et une fréquence de base de 3,1 GHz, plus une fréquence turbo maximale de 4,4 GHz. Il possède une carte graphique Intel Xe avec 80 unités d’exécution, ce qui lui confère des performances légèrement supérieures à celles d’un Nvidia MX330, selon les chiffres de Xiaomi.

Le i5 est associé à 8 Go de RAM DDR4 (3 200 MHz) et à un SSD NVMe de 512 Go. Le SSD est suffisamment rapide pour effectuer un démarrage complet en moins de 12 secondes, le temps de réveil est inférieur à 2 secondes.

L’ordinateur portable a un ensemble de ports décent. D’un côté, vous avez 2x USB-A 3.2 Gen 1, un port HDMI pleine taille et un port Ethernet gigabit. De l’autre côté, il y a un USB-A 2.0, un lecteur de carte SD et une prise combo 3,5 mm. Il n’y a pas de port USB-C à bord.

Pour la connectivité sans fil, l’ordinateur portable est équipé du Wi-Fi 5 (2×2) et du Bluetooth 5.0. L’application Mi SmartShare est pré-installée, vous permettant d’envoyer facilement des fichiers vers et depuis votre smartphone.

L’ordinateur portable est livré avec Windows 10 Home pré-installé avec les éditions MS Office Home et Student. Il est compatible avec Windows 11, ce sera donc une mise à niveau gratuite une fois que le nouveau système d’exploitation sera prêt.

Le clavier QWERTY est basé sur un mécanisme à ciseaux avec un débattement de 1,5 mm pour les touches. Il existe également un trackpad de 100 cm² avec les pilotes Windows Precision, qui permettent des gestes multi-touch.

Pour les appels vidéo nécessaires lorsque vous travaillez et étudiez à domicile, il y a une webcam 720p sur le dessus avec des microphones stéréo. Pour un peu de divertissement, il y a des haut-parleurs stéréo 2W avec traitement audio DTS (et une application DTS pour le régler).





Le RedmiBook 15 Pro sera disponible en Inde à partir du 6 août pour 50 000 INR

Le RedmiBook 15 Pro sera disponible à partir du 6 août (vendredi) au prix de 50 000 INR (675 $). Vous le trouverez sur mi.com, Flipkart et les magasins Mi Home. Notez que si vous achetez l’ordinateur portable avec une carte HDFC (crédit ou débit), vous bénéficierez d’une remise de 3 500 INR.

Édition e-learning RedmiBook

Il s’agit également d’un ordinateur portable de 15,6 pouces avec un écran 1080p, cependant, il est destiné aux étudiants, il est donc moins cher – 42 000 INR (565 $) avec une remise de 2 500 INR disponible si vous l’achetez avec une carte HDFC. C’est en grande partie la même chose que le Pro, à l’exception du processeur d’où proviennent les économies de prix)

L’ordinateur portable e-Learning Edition est également alimenté par un processeur Intel de 11e génération, un i3-1115G4. Il s’agit toujours d’une pièce SuperFin en 10 nm, mais avec seulement 2 cœurs (4 threads). Son TDP peut monter jusqu’à 28W et sa fréquence turbo maximale est de 4,1 GHz.

Il existe deux versions de l’ordinateur portable e-Learning Edition. Alors que les deux disposent de 8 Go de RAM DDR4, le modèle de base dispose d’un SSD SATA de 256 Go. Pour 45 000 INR, vous pouvez avoir un ordinateur portable avec un SSD NVMe de 512 Go plus rapide.

A part cela, l’ordinateur portable est le même que le Pro. Il a une coque en polycarbonate qui pèse 1,8 kg et mesure 19,9 mm d’épaisseur (et a une finition métallique brossée). Il dispose d’une batterie de 46 Wh qui dure 10 heures d’utilisation et se charge à 50 % en 33 minutes à l’aide de l’adaptateur 65 W (et à 80 % en 53 minutes).

Il a le même clavier ciseaux (course de 1,5 mm) avec un grand trackpad multi-touch, la même sélection de ports également (2x USB-A 3.2 Gen 1, 1x USB-A 2.0, HDMI 1.4, port combo 3,5 mm et port Ethernet) . Même les 2x haut-parleurs stéréo avec audio DTS sont à bord. Le Wi-Fi 5 (2×2) et le Bluetooth 5.0 sont à bord, tout comme l’application Mi SmartShare.

La RedmiBook e-Learning Edition sera également lancée le 6 août le mi.com, Flipkart et les magasins Mi Home. Vous n’aurez plus à vous soucier des logiciels car vous obtenez Windows 10 Famille prêt à l’emploi (mis à jour vers Windows 11 à son arrivée) et MS Office Édition Familiale et Étudiant.







