Xiaomi dévoile le Redmi Note 12 Pro Speed ​​Edition

La série Redmi Note 12 dévoilée en octobre se compose de quatre smartphones – Redmi Note 12, Redmi Note 12 Pro, Redmi Note 12 Pro+ et Redmi Note 12 Discovery (alias Explorer). Aujourd’hui, Redmi a ajouté un cinquième membre à la gamme, baptisé Redmi Note 12 Pro Speed ​​Edition.

Bien que le nom puisse suggérer que le Redmi Note 12 Pro Speed ​​Edition se charge plus rapidement que le Redmi Note 12 Pro qui est livré avec une charge filaire de 67 W, ce n’est pas le cas puisque la Speed ​​Edition se charge également à la même vitesse. Il contient également une batterie de 5 000 mAh comme le modèle non Speed ​​et prend en charge les protocoles de charge QC 3+, PD 2.0 et PD 3.0.

Le Redmi Note 12 Pro Speed ​​Edition ressemble également au Note 12 Pro. Redmi vient de peaufiner un peu le design de l’îlot de caméra et de déplacer la marque Redmi de bas en haut. Il ressemble en fait à un smartphone Poco, et nous ne serions pas surpris s’il est lancé sous la marque Poco sur certains marchés en dehors de la Chine. Il convient également de mentionner que si la Note 12 Pro Speed ​​Edition partage les dimensions et la taille de la batterie avec la version non-Speed, elle pèse six grammes de moins que la Note 12 Pro à 181 g.









Redmi Note 12 Pro • Redmi Note 12 Pro Édition Vitesse

Cela dit, les principales différences entre le Redmi Note 12 Pro et le Redmi Note 12 Pro Speed ​​Edition se situent au niveau du chipset et de la caméra. Le Redmi Note 12 Pro est alimenté par le SoC Dimensity 1080 et arbore un appareil photo principal de 50MP, tandis que le Redmi Note 12 Pro Speed ​​Edition a la puce Snapdragon 778G à la barre et dispose d’un appareil photo Samsung ISOCELL HM2 de 108MP (pas d’OIS, cependant). Il est rejoint par des unités macro ultra-larges 8MP et 2MP.

Le reste des points forts de Redmi Note 12 Pro Speed ​​​​Edition comprend un écran OLED FullHD + 120 Hz 10 bits de 6,67 “, une caméra selfie 16 MP et un scanner d’empreintes digitales monté sur le côté. Il dispose d’une connectivité 5G et d’une puce NFC intégrée. Vous obtenez également un port USB- C, une prise casque 3,5 mm et la prise en charge de l’audio haute résolution (filaire/sans fil) et Dolby Vision. De plus, il est livré avec des haut-parleurs stéréo, un moteur linéaire sur l’axe X et un indice de protection IP53.

Contrairement au Redmi Note 12 Pro, qui exécute MIUI 13 basé sur Android 12 prêt à l’emploi, le Redmi Note 12 Pro Speed ​​Edition démarre MIUI 14 basé sur Android 13. Il est disponible en noir, bleu et vert et dispose de trois options de mémoire. – 6 Go/128 Go, 8 Go/256 Go et 12 Go/256 Go (le modèle 6 Go n’est disponible qu’en noir).

La variante 6 Go est au prix de 1 699 CNY (245 $/230 €) et le modèle 8 Go à 1 799 CNY (260 $/245 €). La version 12 Go vous coûtera 1 999 CNY (285 $/270 €).

Le Redmi Note 12 Pro Speed ​​Edition sera vendu en Chine via le site Web chinois officiel de Xiaomi, mais sa disponibilité sur d’autres marchés n’est pas connue.

Source (en chinois)