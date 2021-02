Xiaomi dévoile le Redmi K40 Pro + avec un appareil photo 108 MP et un chipset S888, les K40 Pro et K40 suivent

Xiaomi a dévoilé les nouveaux produits phares de Redmi et le thème est, comme toujours, la vitesse. Le trio K40 partage l’écran AMOLED qui offre un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 360 ​​Hz (c’est le plus élevé que nous ayons jamais vu).

Et tous les trois utilisent des chipsets Snapdragon de la série 800, bien que la hiérarchie soit claire car le modèle vanille reçoit une puce de 7 nm avec une nouvelle couche de peinture, les deux autres emballant le dernier Snapdragon 888.

La deuxième division se produit au niveau de la caméra – le K40 Pro + est équipé d’un capteur de 108 MP dans son appareil photo principal, le Pro reçoit un capteur de 64 MP à la place et la vanille doit se contenter d’un capteur de 48 MP.









Comparaison de la caméra principale: K40 Pro + avec 108 MP, K40 Pro avec 64 MP et K40 avec 48 MP

Tout d’abord, regardons l’affichage car c’est le même dans tous les domaines. Il s’agit d’un panneau E4 AMOLED fabriqué par Samsung avec une résolution de 1080 x 2400 px. L’écran prend en charge l’espace colorimétrique DCI-P3 et HDR10 +, ce qui lui a valu la marque A + de DisplayMate. La luminosité peut être ajustée en douceur sur un total de 8 192 étapes et des pics à 1 300 nits.

Les trois modèles sont alimentés par un 4520 mAh, qui se recharge jusqu’à 33 W via USB-C en utilisant des protocoles standard – USB Power Delivery 3.0 et QuickCharge 3.0+. La vitesse maximale peut ne pas sembler élevée, mais le processus de charge est tellement optimisé que la batterie passe de 0% à 100% en seulement 52 minutes.

Les fonctionnalités de connectivité comprennent la 5G inférieure à 6 GHz ainsi que le Wi-Fi 6 pour des vitesses de données rapides en déplacement et à la maison. Il y a aussi Bluetooth 5 avec certification Hi-Res Audio Wireless, également à bord NFC et un blaster IR.

Le téléphone dispose de haut-parleurs stéréo certifiés Dolby Atmos et Hi-Res Audio, mais pas de prise casque 3,5 mm. Il existe également un moteur linéaire sur l’axe X pour un meilleur retour haptique.

En outre, tous les trois sont classés IP53, ce qui signifie qu’ils ont une solide résistance à la poussière et peuvent ignorer les projections d’eau. L’écran est gardé par Gorilla Glass 5 et même s’il s’agit d’un AMOLED, Xiaomi a opté pour un lecteur d’empreintes digitales monté sur le côté (combiné avec le bouton d’alimentation).

Regardons-les individuellement.

Xiaomi Redmi K40 Pro +

Le Redmi K40 Pro + possède le 108 MP Samsung ISOCELL HM2, un capteur 1 / 1,52 ”avec prise en charge du binning 9-en-1, ce qui permet une taille de pixel effective de 2,1 µm. Il prend en charge la double ISO native et Super Night Scene 2.0 pour résoudre toutes les conditions d’éclairage.











Le Redmi K40 Pro + dispose du capteur ISOCELL HM2 de 108 MP avec binning de pixels 9 en 1

Il se joint à un appareil photo ultra grand angle de 8 MP (119 °, f / 2,2) et à un téléobjectif macro de 5 MP, plus un appareil photo de 20 MP à l’avant. Les caméras sont partagées avec les deux autres modèles, l’avantage Pro + réside vraiment dans cette caméra principale.

Il peut enregistrer des vidéos 8K à 30 ips et des vidéos 4K à 30 et 60 ips. Les clips au ralenti peuvent être filmés jusqu’à 960 ips à une résolution de 1080p. La caméra selfie culmine à 1080p à 30 ips pour les vidéos normales et à 120 ips aux clips au ralenti de 720p.

Le téléphone est alimenté par le Snapdragon 888 (5 nm). Il contient un cœur de processeur Cortex-X1 rapide, le GPU Adreno est 35% plus rapide que celui du S865 et le NPU prête 26 TOPS de puissance de traitement aux algorithmes d’IA. Le chipset est connecté à la RAM LPDDR5 rapide et à UFS 3.1.

Les Pro et Pro + peuvent manquer de mmWave 5G, mais ils disposent du Wi-Fi 6E, qui peut atteindre des vitesses allant jusqu’à 3,5 Gbps. Ils augmentent également la version Bluetooth à 5.2.

Le Redmi K40 Pro + sera disponible dans une seule configuration avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Cela vous coûtera 3700 CNY (575 $ / 470 €). Vous pouvez pré-commander maintenant, la livraison commence le 4 mars.

Xiaomi Redmi K40 Pro

Le Redmi K40 Pro reçoit un capteur 64 MP pour son appareil photo principal au format optique 1 / 1,7 ”. Avec le binning 4-en-1 activé, la taille de pixel effective est de 1,6 µm – pas mal, mais si la caméra est une priorité, vous devriez regarder le Pro +. Sur le plan positif, il peut enregistrer des vidéos 8K à 30 ips, tout comme la caméra Pro +.

Le Redmi K40 Pro commence à 2800 CNY pour le modèle 6/128 Go (435 $ / 355 €). Étrangement, il n’y a aucun moyen d’obtenir un Pro avec 12 Go de RAM, même si c’est une option pour le vanilla K40. Vous pouvez en pré-commander un aujourd’hui, l’expédition commence le 4 mars.

Redmi K40 Pro 6/128 Go 2 800 CNY 8/128 Go 3 000 CNY 8/256 Go 3 300 CNY









Le Redmi K40 Pro sera disponible en trois couleurs

Xiaomi Redmi K40

Le Redmi K40 est alimenté par le Snapdragon 870, une version remaniée du 865 testé au combat.Il augmente la vitesse d’horloge de son cœur principal à 3,2 GHz, le plus rapide actuellement sur le marché, et son processeur graphique Adreno 650 devrait battre n’importe quel courant. mid-ranger et le NPU est évalué à 15 TOPS.

Xiaomi a donné au chipset tous les bons outils pour le travail, y compris la RAM LPDDR5 et le stockage UFS 3.1, tout comme sur le Pro. La configuration de base est assez modeste avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, mais des modèles avec 8 Go et même 12 Go de RAM sont disponibles, le stockage peut atteindre 256 Go.

Passant à la caméra, c’est assez basique. Le module principal est construit autour du Sony IMX582, qui a quelques générations de retard. C’est un capteur de 1/2 ”relativement petit avec une résolution de 48 MP et des pixels de 0,8 µm, assis derrière une ouverture de f / 1,8.

L’enregistrement vidéo est plafonné à une décevante 4K / 30 fps, même si le chipset S870 est capable de 8K / 30 fps (et 4K / 60 fps). Le mode ralenti et la caméra selfie correspondent aux deux autres téléphones.

La section de connectivité comprend les sous-6 GHz 5G, Wi-Fi 6 (non-E) et Bluetooth 5.1.

Le Xiaomi Redmi K40 est disponible en pré-commande à 2000 CNY pour le modèle 6/128 Go (cela revient à 310 $ / 255 €). Vous pouvez choisir parmi trois couleurs: Bright Black, Dreamland et Sunny Snow.

Redmi K40 6/128 Go 2 000 CNY 8/128 Go CNY 2 200 8/256 Go 2 500 CNY 12/256 Go 2 500 CNY * * édition spéciale









Les trois coloris du Redmi K40: Bright Black • Dreamland • Sunny Snow