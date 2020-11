Xiaomi dévoile le nouveau trio Redmi Note 9: Pro a une caméra 108MP, écran 120 Hz

La série Redmi Note 9 n’était pas disponible en Chine jusqu’à présent, mais la série arrive en grand. Le nouveau modèle Pro coûte le même prix que l’année dernière, 1 600 CNY, mais la différence de matériel est énorme. Bien que ce soit un prix très abordable, Xiaomi a également dévoilé le Redmi Note 9 avec 5G pour 1300 CNY et un avec 4G pour un plat de 1000 CNY.

Les Redmi Note 9 Pro 5G et Note 9 5G seront disponibles en Chine à partir du 1er décembre. Nous y verrons de plus près dans un instant, mais voici d’abord comment les téléphones se comparent à leurs prédécesseurs.







Ancien vs nouveau: Redmi Note 8 Pro contre 9 Pro • Redmi Note 8 contre 9

Redmi Note 9 Pro 5G

La fonction titulaire du Redmi Note 9 Pro 5G est activée par le chipset Snapdragon 750G et son modem X52 (comme sur le S765G). Le stockage est UFS 2.2, qui, selon Xiaomi, est deux fois plus rapide que UFS 2.1 utilisé dans la génération précédente.









Xiaomi Redmi Note 9 Pro 5G

Le nouveau modèle dispose d’un écran de 6,67 pouces avec une résolution de 1080p + et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. C’est un écran adaptatif qui offre 6 taux de rafraîchissement différents allant de 30 Hz à 120 Hz. L’échantillonnage tactile fonctionne à 240 Hz pour démarrer. L’avant et l’arrière sont gardés par Gorilla Glass 5.

L’appareil photo est un atout majeur du téléphone. Le module principal est construit autour du 1 / 1,52 ”ISOCELL HM2, le troisième capteur 108MP de Samsung. Bien qu’il soit plus petit que le HM1 utilisé dans le S20 Ultra (c’est un capteur 1 / 1,33 “), il prend en charge la même technologie de binning de pixels 9 en 1, tandis que les premiers modèles Xiaomi avec un appareil photo de 108 MP utilisaient le binning 4 en 1 .

La taille effective des pixels va jusqu’à 2,1 µm (contre 1,6 µm sur le capteur HMX). Cela combiné avec Dual Native ISO et un nouveau mode nuit, le téléphone devrait offrir une qualité d’image nettement meilleure dans l’obscurité.

La caméra quadruple à l’arrière comprend également une caméra ultra-large 8MP (120 °), un macro shooter 2MP et un capteur de profondeur 2MP. Il n’y a pas de téléobjectif, mais le capteur principal haute résolution peut faire un zoom numérique sans perte jusqu’à 3x. La caméra selfie dispose d’un capteur 16MP.

Le modèle Pro est équipé d’une batterie de 4 820 mAh. Le chargeur rapide 33W peut remplir la batterie de 0% à 100% en seulement 58 minutes.

Il n’y a pas moins de 11 antennes réparties autour du téléphone pour assurer une bonne réception des signaux 5G, Wi-Fi et Bluetooth. Mis à part la 5G, la connectivité comprend NFC et un blaster IR. Il existe également une prise casque standard de 3,5 mm avec des haut-parleurs stéréo (plus un moteur linéaire à axe Z).

Le Redmi Note 9 Pro 5G commence à 1600 CNY pour le modèle de base 6/128 Go. Deux Go supplémentaires de RAM coûtent 200 CNY et le modèle 8/256 Go entièrement chargé coûte 2000 CNY. Pour le contexte, cela représente 205 à 255 €, bien qu’il ne soit pas clair quand et si nous verrons le Pro 5G sur le marché mondial (et gardez à l’esprit que cela impliquera des taxes supplémentaires).

Redmi Note 9 5G

Redmi Note 9 5G est alimenté par le chipset MediaTek Dimensity 800U, qui s’est avéré assez compétitif avec la série 700 de Qualcomm. Les supports publicitaires de Xiaomi affirment que le 800U est deux fois plus rapide que le chipset Redmi Note 8. Le stockage est UFS 2.2, qui est 100% plus rapide que le stockage de l’ancien téléphone.

Le téléphone dispose d’un écran LCD de 6,53 pouces avec une résolution de 1080p + et un taux de rafraîchissement standard. Il peut réduire sa luminosité à seulement 1 nit pour une visualisation nocturne et est certifié TUV pour les faibles émissions de lumière bleue. Gorilla Glass 5 est à nouveau la protection de choix pour l’écran.

La caméra principale a un capteur 48MP plus modeste (1/2 ”, pixels 1,6 µm après binning 4-en-1). Il peut toujours enregistrer des vidéos 4K, qui (comme le Pro) sont limitées à 30 ips. La caméra ultra-large 8MP (118 °) est accompagnée d’une caméra macro 2MP. La caméra selfie capture des photos 13MP et des vidéos 1080p.

Le téléphone est alimenté par une batterie légèrement plus grande de 5000 mAh, bien que la vitesse de charge ait été ramenée à 18 W (le package de vente au détail comprend un chargeur de 22,5 W).

Comme le Pro, cette version Note 9 dispose à la fois d’une prise casque 3,5 mm et de haut-parleurs stéréo, ainsi que du moteur linéaire (pour un meilleur retour haptique dans les jeux). La couverture d’antenne à 360 ° est réalisée avec 7 antennes autour de l’appareil.









Xiaomi Redmi Note 9 5G

Le Redmi Note 9 5G commence à 1300 CNY pour le modèle de base 6/128 Go. Il existe une version 8/128 Go pour 200 CNY de plus et le modèle haut de gamme avec 8/256 Go de mémoire coûte 1700 CNY (166 € – 217 €).

Redmi Note 9 4G

Le Redmi Note 9 4G passe à un chipset Snapdragon 662, mais conserve les 128 Go de stockage UFS 2.2 qui sont présentés dans les modèles 5G. La RAM commence à 4 Go, mais c’est le téléphone le moins cher des trois.

Et pourtant, il a la plus grosse batterie, 6000 mAh, tandis que le poids reste un peu moins de 200 g. Le téléphone est livré avec un chargeur rapide de 18 W. Avec une utilisation modérée, la batterie devrait durer un peu plus de deux jours et demi. Xiaomi estime que la batterie est bonne pour 1000 cycles de charge ou 4 ans d’utilisation.

L’écran LCD de 6,53 pouces est similaire à celui du modèle 5G. Il a une résolution de 1080p + et un taux d’échantillonnage tactile de 120 Hz (le taux de rafraîchissement est de 60 Hz). Cependant, ce panneau est protégé par l’ancien Gorilla Glass 3.

La triple caméra à l’arrière est également similaire, à commencer par le module principal de 48MP (pixels de 1,6 µm après le binning). Il existe également une caméra ultra-large 8MP (120 °) et un capteur de profondeur 2MP. Notez que l’enregistrement vidéo est limité à 1080p / 30 fps. En outre, la caméra selfie 8MP est à l’intérieur d’une encoche au lieu d’un trou de perforation dans l’écran.

Comme les deux autres, ce modèle dispose d’une prise casque 3,5 mm et de haut-parleurs stéréo. Cependant, il n’y a pas de NFC.











Xiaomi Redmi Note 9 4G

Le Redmi Note 9 4G commence à 1000 CNY pour le modèle 4/128 Go. Vous pouvez avoir la version 6/128 Go pour seulement 100 CNY de plus et la version 8/128 Go supérieure pour 1 300 CNY. Notez que le triple emplacement pour carte a un emplacement pour une carte microSD.