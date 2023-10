Aperçu des fonctionnalités d’HyperOS (Crédit image : Xiaomi)

Après presque 13 ans, Xiaomi fait ses adieux à son premier produit, MIUI, qui sera remplacé par HyperOS. D’un point de vue esthétique, le dernier HyperOS, qui sera livré sur la série Xiaomi 14, imite MIUI 14. Cependant, il s’agit d’un tout nouveau système d’exploitation, construit sur AOSP (Android Open Source Project) et non sur Android de Google.

Cela signifie que, contrairement au MIUI basé sur Android, où les services Google font partie du package, avec HyperOS basé sur AOSP, Xiaomi a la liberté de choisir les fonctionnalités qui ajoutent de la valeur aux utilisateurs. Par conséquent, sur les marchés qui dépendent des services Google Play, l’HyperOS de Xiaomi en sera équipé, qui sera disponible à partir du premier trimestre 2024.

Selon l’entreprise, HyperOS ne se limite pas aux smartphones ; il alimentera également toute une gamme d’appareils intelligents, notamment des appareils personnels, des voitures et des produits pour la maison. Il est construit en gardant à l’esprit des principes fondamentaux tels que « la refactorisation de bas niveau, la connectivité intelligente cross-end, l’intelligence proactive et la sécurité de bout en bout ».

Xiaomi a commencé à développer HyperOS en 2017, qui agirait comme un pont entre les smartphones et autres appareils intelligents, aidant la marque à regrouper tous les produits sous un même toit pour offrir une expérience utilisateur cohérente dans toutes les catégories.

HyperOS est construit sur Linux et un système interne Xiaomi Vela, qui peut prendre en charge « plus de 200 plates-formes de processeur et plus de 20 systèmes de fichiers standard ». Il est également compatible avec une gamme de matériels, allant de seulement 64 Ko de RAM à 24 Go. Cette flexibilité permet à Xiaomi de compiler une itération personnalisée d’HyperOS, contenant uniquement les ressources nécessaires pour améliorer les performances d’un appareil spécifique.

Xiaomi confirme également qu’HyperOS est plus léger que MIUI, ne consommant que 8,75 Go de stockage sur un smartphone. La société utilise également des sous-systèmes d’IA pour améliorer les capacités des appareils fonctionnant sous HyperOS. HyperMind est l’une de ces technologies et utilise également quatre modèles fondamentaux via l’assistant Xiaomi AI pour ajouter des capacités d’IA générative aux appareils alimentés par HyperOS.

Certaines des fonctionnalités d’IA générative sur HyperOS incluent la nouvelle application Mi Canvas qui peut transformer des griffonnages en illustrations, compression de documents, générateur de texte en image et extension d’image.

Selon Xiaomi, toutes ces fonctionnalités ne compromettent pas la sécurité et la confidentialité des utilisateurs, car elles utilisent « un cryptage de bout en bout via TEE pour la transmission de données entre appareils ». Avec HyperOS, Xiaomi cherche à proposer un écosystème intelligent « Human x Car x Home ».

HyperOS sera livré prêt à l’emploi sur les nouveaux Xiaomi 14, Xiaomi 14 Pro, Xiaomi Watch S3, Xiaomi TV S Pro 85″ miniLED, et plus encore. La société mettra également à jour certains appareils fonctionnant sous MIUI 14 vers HyperOS dans les prochains jours.