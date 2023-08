Xiaomi déplace 300 000 smartphones de la série Redmi 12 lors de la première vente en Inde

Xiaomi a organisé un événement à New Delhi, en Inde, le 1er août pour le lancement mondial du Redmi 12 5G, où il a également annoncé le Redmi 12 4G pour le marché indien. Les deux smartphones ont fait leur première vente en Inde hier et ont aidé la marque chinoise à franchir le cap des 3 milliards INR (36 millions $/32 millions €) de ventes.

Xiaomi a également déclaré avoir vendu 300 000 unités de smartphones de la série Redmi 12 lors de sa première vente hier, mais n’a pas révélé combien étaient des modèles 4G et 5G. Le Redmi 12 4G commence à 9 999 INR (120 $/110 €), tandis que le modèle de base du Redmi 12 5G coûte 11 999 INR (145 $/130 €).

Merci l’Inde pour la réponse écrasante!

Votre soutien indéfectible a été indispensable pour faire de cette réalisation une réalité. Nous sommes ravis d’annoncer la #Redmi12 La série a connu une vente étonnante de 300 000 unités. Ce succès remarquable souligne la… pic.twitter.com/L6TFRDxiIH – Xiaomi Inde (@XiaomiIndia) 4 août 2023

Le Redmi 12 5G est le premier smartphone indien alimenté par SoC Snapdragon 4 Gen 2. Il est construit autour d’un écran LCD FullHD + 90 Hz de 6,79 pouces et contient une batterie de 5 000 mAh avec prise en charge de charge de 18 W. Le smartphone est livré avec trois caméras pour la photographie : selfie 8MP, primaire 50MP et profondeur 2MP.









Redmi 12 4G • Redmi 12 5G

Le Redmi 12 4G, quant à lui, est alimenté par la puce Helio G88. Il partage la plupart des spécifications avec son homologue 5G, sauf qu’il arbore une caméra ultra-large 8MP à l’arrière et est livré avec un stockage eMMC 5.1 au lieu d’UFS 2.2 comme le Redmi 12 5G. Vous pouvez consulter la comparaison détaillée des spécifications du Redmi 12 4G et du Redmi 12 5G ici pour en savoir plus à leur sujet.