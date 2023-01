Xiaomi confirme sa participation au MWC 2023, mais pas de lancement de 13 Ultra

Xiaomi envoie des invitations aux journalistes qui souhaitent visiter son stand au MWC 2023. La société écrit “nous partagerons notre vision pour 2023 et au-delà, et comment nous prévoyons d’innover et de mieux connecter les gens”. Bien que nous aimerions entendre la stratégie de Xiaomi pour cette année, il n’y a même pas un soupçon d’annonce Xiaomi 13 Ultra.

Si nous lisons bien, ce sera l’occasion de passer du temps avec les nouveaux smartphones, appareils domestiques intelligents et autres gadgets de Xiaomi pour ceux qui n’ont pas encore pu voir les nouveaux modèles en personne.







Xiaomi invite la presse à visiter son stand MWC 2023

Xiaomi ajoute “nous partagerons des informations sur notre empreinte mondiale”, il pourrait donc enfin révéler ses plans pour le déploiement mondial des Xiaomi 13 et 13 Pro. Mais jusqu’à présent, il semble que le rapport précédent sur les nouveaux téléphones équipés de Leica n’est pas vrai.

Cela ne veut pas dire qu’un Xiaomi 13 Ultra n’existe pas, mais si c’est le cas, il sera révélé lors d’un événement séparé plus tard. Nous vous tiendrons au courant de tout ce que nous apprendrons de nouveau. Pour ceux qui assisteront au Mobile World Congress de Barcelone, le stand de Xiaomi sera ouvert du 27 février au 2 mars.