Xiaomi confirme que Mi Mix 4 sera lancé le 10 août, découvrez la caméra sous-écran

Ce matin, Xiaomi a officiellement confirmé que le Mi Mix 4 sera lancé le 10 août en Chine. La société a publié un teaser sur sa page Weibo avec la date de sauvegarde. L’événement aura lieu mardi prochain et à 19h30 heure locale.

Source : Xiaomi via Weibo

Malheureusement, le teaser ne comprend aucune photo du matériel. Des dépôts récents de TENAA ont révélé que l’appareil viendra avec le numéro de modèle 2106118C et équipera 8/12 Go de RAM avec jusqu’à 256 Go de stockage interne.

Dans les nouvelles connexes, une vidéo publiée par Station de discussion numérique sur Weibo montre le panneau d’affichage présumé pour le Xiaomi Mi MIx 4. Le panneau est entièrement illuminé juste avant de s’éteindre, révélant la découpe perforée par laquelle la caméra selfie pourra voir.

La semaine dernière, Xiaomi PR a confirmé que le Mi Mix 4 sera livré avec MIUI 12.5 prêt à l’emploi. Le téléphone peut être alimenté par le chipset Snapdragon 888 et peut prendre en charge une charge de 120 W. Pendant ce temps, la caméra frontale du Mi Mix 4 pourrait être cachée derrière l’écran. Les rendus divulgués révèlent également que le téléphone aura un écran à l’arrière à côté de la configuration à quatre caméras.









Xiaomi Mi Mix 4 elleged rend montrant un affichage secondaire à l’arrière

Source 1 • Source 2