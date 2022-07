Xiaomi confirme que le Redmi K50i est alimenté par le chipset Dimensity 8100

Le Redmi K50i devrait être lancé en Inde le 20 juillet (mercredi de la semaine prochaine). Entre-temps, la société a publié des teasers sur le téléphone. Le dernier en date confirme qu’il sera propulsé par le chipset Dimensity 8100.

Le compte Twitter de Redmi India est à fond dans la promotion du K50i et même du Twitter de MediaTek India Rentré à sur l’action. Il y a quelques jours, Xiaomi a publié le score AnTuTu du téléphone – 822 274. Notez que les scores sont triés sur le volet, quelque 888 combinés obtiennent des scores plus élevés, tout comme la série iPhone 13 avec le chipset A15. Consultez les classements AnTuTu actuels ici.

Score Redmi K50i AnTuTu (note: les scores sont choisis avec soin)

La spéculation actuelle est que le Redmi K50i est un Redmi Note 11T Pro+ renommé. Ce téléphone utilise en effet la puce Dimensity 8100. Il dispose également d’un écran LCD IPS 6,6″ 144 Hz (FHD+, 20,5:9), de caméras arrière 64+8+2MP et avant 16MP, d’une prise jack 3,5 mm et d’une batterie 4 400 mAh avec charge rapide 120 W (0-50 % en 10 minutes, 0-100% en 19 minutes).

Bien sûr, la fiche technique du K50i peut inclure quelques modifications, comme c’est souvent le cas avec les variations régionales. Par exemple, le Poco X4 GT est essentiellement similairesauf pour la batterie différente – 5 080 mAh avec une charge de 67 W (0-100 % en 46 minutes).

Pour en revenir aux rumeurs, le Redmi K50i devrait être mis en vente le 22 juillet au prix de 27 000 ₹ pour une unité 6/128 Go et de 32 000 ₹ pour un téléphone 8/256 Go.

