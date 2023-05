Xiaomi Civi 3 sera livré avec deux caméras frontales avec enregistrement vidéo 4K

Le Xiaomi Civi 3 sortira plus tard cette semaine, et maintenant la société a révélé plus de détails sur l’affichage et les caméras frontales. Le panneau conservera la conception de perforation en forme de pilule au centre pour les deux caméras, et tout comme le prédécesseur. L’une des caméras sera pour les selfies, l’autre pour le vlogging avec un large champ de vision de 100 degrés.

Le grand changement par rapport aux téléphones Civi précédents est que le nouveau prendra en charge l’enregistrement vidéo 4K, comme Xiaomi l’a mis dans un post Weibo.









Xiaomi Civi 3

Le téléphone pèserait également 173,5 grammes avec un corps mince de 7,56 mm à la base et une largeur de 71,7 mm. Xiaomi affirme que ce sera l’aboutissement de la technologie et du design après avoir été en développement pendant plus de trois ans. Le téléphone est destiné aux jeunes qui aiment s’exprimer.









Xiaomi Civi 3

William Lu, un dirigeant de longue date de Xiaomi qui est maintenant président de la société, a déclaré que Civi 3 prendrait des photos de niveau phare tout en restant dans la gamme de prix intermédiaire. Le prédécesseur, Civi 2, a été lancé en septembre 22 avec un prix de départ de 2 399 CNY (soit environ 350 $), et nous nous attendons à ce que le nouveau smartphone reste dans la même gamme.

