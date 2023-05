Xiaomi Civi 3 dévoilé avec le chipset Dimensity 8200 Ultra et deux caméras selfie 32MP

Comme prévu, le Xiaomi Civi 3 est désormais officiel en Chine et apporte le premier chipset Dimensity 8200 Ultra qui présente les mêmes spécifications de base que le Dimensity 8200 standard mais avec une personnalisation du traitement du signal d’image (ISP) par Xiaomi et MediaTek.











Comme avec les anciens modèles de téléphones Civi, Civi 3 se concentre sur l’expérience de la caméra avec deux caméras frontales de 32 MP logées dans une découpe en forme de pilule aux côtés de flashs LED flanquant la grille du haut-parleur. La caméra selfie principale est dotée d’un OIS et d’une mise au point automatique, tandis que le deuxième module offre un angle plus large de 100 degrés et un enregistrement vidéo jusqu’à 4K. Les flashs LED à l’avant utilisent l’IA pour simuler des effets d’éclairage allant du froid au chaud afin de produire des couleurs plus réalistes sur vos selfies.









Caméras selfie Xiaomi Civi 3 et flash LED

L’arrière de l’appareil apporte une grande découpe de caméra abritant trois capteurs. Il y a un primaire IMX800 50MP avec des pixels de 1,0 μm de large et OIS, un objectif ultra large 8MP et un module macro 2MP.









Conception et affichage arrière du Xiaomi Civi 3

Il y a un écran AMOLED de 6,55 pouces à l’avant avec une résolution FHD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le panneau est protégé par Gorilla Glass 5 et offre une luminosité maximale de 1 500 nits. Xiaomi Civi 3 apporte 12/16 Go de RAM LPDDR5X et jusqu’à 1 To de stockage UFS 3.1 ainsi qu’une batterie de 4 500 mAh avec une charge filaire de 67 W. Le côté logiciel est couvert par MIUI 14 basé sur Android 13.







Xiaomi Civi 3 dans ses couleurs officielles

Xiaomi Civi 3 est disponible dans les couleurs violet, menthe, or et gris. Le modèle de base 12/256 Go est au prix de 2 499 CNY (353 $) tandis que la version haut de gamme de 16 Go de RAM et de 1 To de stockage est fixée à 2 999 CNY (424 $). Les ventes ouvertes en Chine commencent le 31 mai.

Source (en chinois)